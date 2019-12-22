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Петросян уехал с 30-летней женой в Германию

Молодожены прекрасно проводят время в Кельне, осматривая местные достопримечательности.

Петросян уехал с 30-летней женой в Германию
Петросян с женой. Фото: https://www.instagram.com/bruhunova//PETROSYANEVGENY/

Евгений Петросян решил совместить гастроли со свадебным путешествием. Вместе с молодой супругой он отправился в Кельн.

Напомним, 74-летний артист узаконил свои отношения со своей 30-летней помощницей в начале декабря. Молодая жена строит грандиозные планы на будущее, включая рождение малыша от Евгения Вагановича. Она не считает себя виноватой в разрыве союза Петросяна и Степаненко. Считая, что между ними давно были просто партнерские отношения вместо любви.

Молодожены не стали сильно афишировать свой брак, Татьяна лишь скромно обозначилась в своем блоге небольшими намеками, однако окружение артиста подтвердило то, что они действительно расписались. После ЗАГСа пара отправилась в путешествие по Германии. Здесь «молодые» посетили знаменитый Кельнский собор. В stories Instagram Брухунова продемонстрировала, как Евгений Ваганович прогуливается с ней, осматривая достопримечательности.

Евгений Петросян в Кельне. Фото
Евгений Петросян в Кельне. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

Прекрасно зная о том, что в последнее время вызывает к себе неподдельный интерес, молодая жена артиста решила подразнить в своем блоге журналистов и тех, кто относится к ее браку неодобрительно. Одну из своих фотографий в Кельне она подписала в Instagram довольно дерзко: «Это фото для хейтеров: я в тапочках на улице европейского города! Порвите меня «как Тузик грелку».

Отметим, что в последнее время обычно спокойная Брухунова все чаще срывается на своих подписчиков, которые интересуются ее личной жизни. После того, как информация о ее браке просочилась в СМИ, она так пожелала своим любопытным фолловерам «добра», что лучше бы прямым текстом устроила им взбучку. Ранее девушка пыталась доказать подписчикам, что она «не довесок к Петросяну, а самостоятельная личность», попросив не говорить на эту тему.

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Петросян уехал с 30-летней женой в Германию
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