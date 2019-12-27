Просто мама: возлюбленная Тимати опубликовала фото в халате и без макияжа

Анастасия Решетова недавно родила ребенка и теперь все чаще показывает себя в домашнем, а не в гламурном виде.

Модель Анастасия Волконская-Решетова известна своими гламурными образами и любовью к роскошной одежде. Возлюбленная рэпера Тимати выходит на публику во всеоружии – тщательно продуманные наряды и искусный макияж. Недавно девушка стала мамой и теперь в ее Инстаграм все чаще появляются домашние снимки с ребенком на руках.

На этот раз модель выложила в сториз свою фотографию в домашнем халате, с хвостиком и без макияжа. На руках Решетова держит сына Ратмира, лицо которого пара по-прежнему не показывает, закрывая его то очками, то смайликами.

Тимати и Решетова признавались, что ухаживать за наследником им помогают няни. Однако и сами родители стараются проводить с малышом как можно больше времени. Модель говорила, что после родов стала чувствовать себя более женственной, а поклонники восхищаются скоростью, с которой Анастасия вернулась в прекрасную форму. Молодая мама продемонстрировала свою фигуру на открытии спортзала Тимати в Москва-Сити.