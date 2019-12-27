НОВОСТИ

Просто мама: возлюбленная Тимати опубликовала фото в халате и без макияжа

Анастасия Решетова недавно родила ребенка и теперь все чаще показывает себя в домашнем, а не в гламурном виде.

Просто мама: возлюбленная Тимати опубликовала фото в халате и без макияжа
Певец Тимати и модель Анастасия Решетова. Фото: КП/Фролов Михаил

Модель Анастасия Волконская-Решетова известна своими гламурными образами и любовью к роскошной одежде. Возлюбленная рэпера Тимати выходит на публику во всеоружии – тщательно продуманные наряды и искусный макияж. Недавно девушка стала мамой и теперь в ее Инстаграм все чаще появляются домашние снимки с ребенком на руках.

На этот раз модель выложила в сториз свою фотографию в домашнем халате, с хвостиком и без макияжа. На руках Решетова держит сына Ратмира, лицо которого пара по-прежнему не показывает, закрывая его то очками, то смайликами.

Модель Анастасия Волконская-Решетова с ребенком. Фото
Модель Анастасия Волконская-Решетова с ребенком. Фото: скриншот из сторис Инстаграм

Тимати и Решетова признавались, что ухаживать за наследником им помогают няни. Однако и сами родители стараются проводить с малышом как можно больше времени. Модель говорила, что после родов стала чувствовать себя более женственной, а поклонники восхищаются скоростью, с которой Анастасия вернулась в прекрасную форму. Молодая мама продемонстрировала свою фигуру на открытии спортзала Тимати в Москва-Сити.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Решетовановости звёздТиматишоубизнес
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Просто мама: возлюбленная Тимати опубликовала фото в халате и без макияжа
Интересно?
Поделись с друзьями: