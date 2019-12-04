«Мы заставили людей толстеть, теперь поможем похудеть»: Тимати открыл спортзал

Российский рэпер Тимати открыл очередное заведение под лейблом Black Star. 3 декабря в бизнес-центре «Москва-сити» в башне Меркурий заработал спортзал. Двухэтажное пространство оборудовано боксёрским рингом, залом для йоги и современными тренажёрами. Также запланировано открытие бассейна с чёрной чашей.

«Нас упрекали, что мы кормим людей бургерами, и они толстеют. Теперь мы не только кормим, но и приводим в форму», — сказал Тимати на открытии и отметил, что сам будет тренироваться здесь же.

На красной дорожке отметилось немало звёзд. Валерия с Пригожиным получили подарочные абонементы, а её супруг даже поднял штангу. Супруга Тимати Анастасия Решетова продемонстрировала, что уже пришла в форму после родов. Для гостей выступили артисты, приглашённые боксёры показали своё мастерство.

«Это место больше, чем качалка. Это место встреч. Я позову своих друзей, вы — своих… И создастся общая тусовка, чтобы вместе креативить, мутить бизнес или просто наслаждаться обществом друг друга, — рассказал музыкант.