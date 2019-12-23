ЗВЕЗДЫ

Возлюбленная Тимати похвасталась роскошным кольцом с редким бриллиантом

36-летний рэпер не скупится на подарки для матери своего ребенка.

Возлюбленная Тимати похвасталась роскошным кольцом с редким бриллиантом
Анастасия Решетова и Тимати. фото: globallookpress.com

Как известно, Тимати после расставания с Аленой Шишковой, которая родила ему дочь, стал встречаться с Анастасией Решетовой. Они вместе уже четыре года, но свадьбу так и не сыграли. Но это не помешало влюбленным завести общего ребенка. 16 октября девушка родила своего первенца — сына Ратмира. Она быстро привыкла к новой роли и первое время почти не расставалась с малышом. А вот Тимати уже ездил за границу, явно не переживая за своих домочадцев.

Рэпер никогда не скрывал, что живет на широкую ногу. Он покупает коллекционные игрушки на аукционах, расширяет свой бизнес и не жалеет денег на родных. Не удивительно, что на днях артист подарил своей возлюбленной роскошное кольцо с желтым бриллиантом в 36 карат в оправе из платины. Этот презент Анастасия получила на 20-летие. А накануне модель набралась смелости снова продемонстрировать свое любимое украшение. В кадре Тимати сжимает ее изящную руку с кольцом на безымянном пальце.

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova/

По некоторым данным, эксперты оценили это ювелирное изделие с редким бриллиантом. Оно может стоить от 50 до 300 тысяч долларов. К слову, сейчас Решетова заботится о ребенке, поэтому делает специальный безопасный маникюр, чтобы не навредить малышу, когда меняет пеленки. Скорее всего и колечко она носит только в особых случаях. Также девушка любит играть с котами, которых завела летом.

Своего любимца она показала поклонникам. За одно Анастасия снова засветила кольцо. «Кот-котеечка! А вообще они уникальные создания. Иногда очень сложно оторвать взгляд или лишний раз не дотронуться. Кошки забирают у нас негативную энергию, чистят энергетику в доме. Можно сказать пушистый антидепрессант», — поделилась она. Напомним, что ранее поклонники переживали за сына звезды, так как у питомцев девушки острые когти, которые уже оставили отметины на руках Тимати.

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Анастасия Решетовадорогие подаркизвездные семьиТимати
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Возлюбленная Тимати похвасталась роскошным кольцом с редким бриллиантом
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