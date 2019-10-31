Решетова похвасталась фигурой после родов, но подписчики увидели только грудь

Недавно ставшая матерью в первый раз Анастасия Решетова похвасталась подписчикам своей превосходной формой, однако те увидели лишь не вмещающуюся в одежду грудь.

Модель выложила в stories ролик, на котором она предстала в легкой шелковой сорочке, которая пикантно облегает талию и бедра. Сама Решетова отметила, что в целом, своим внешним видом довольна, но послеродовой животик еще не сошел до конца.

Подписчиков Насти, впрочем, животик интересовал не так сильно, как бюст. Судя по всему, с прибытием молока грудь ощутимо возросла в размерах и достигла шестого размера.

Тонкие лямки сорочки, которые едва сдерживали возросшее достоинство, также намекали на тяжесть ноши.

Сама Решетова, впрочем, скромничает и отмечает, что грудь, конечно, стала больше, но разница не настолько ощутима.

«Сейчас шестой размер где-то», — отмечает она.