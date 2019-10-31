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Решетова похвасталась фигурой после родов, но подписчики увидели только грудь

Внушительное декольте шестого размера не оставило равнодушными даже женщин.

Решетова похвасталась фигурой после родов, но подписчики увидели только грудь
Певец Тимати (Тимур Юнусов) и модель Анастасия Решетова. Фото: КП/Фролов Михаил

Недавно ставшая матерью в первый раз Анастасия Решетова похвасталась подписчикам своей превосходной формой, однако те увидели лишь не вмещающуюся в одежду грудь.

Модель выложила в stories ролик, на котором она предстала в легкой шелковой сорочке, которая пикантно облегает талию и бедра. Сама Решетова отметила, что в целом, своим внешним видом довольна, но послеродовой животик еще не сошел до конца.

Подписчиков Насти, впрочем, животик интересовал не так сильно, как бюст. Судя по всему, с прибытием молока грудь ощутимо возросла в размерах и достигла шестого размера.

Тонкие лямки сорочки, которые едва сдерживали возросшее достоинство, также намекали на тяжесть ноши.

Сама Решетова, впрочем, скромничает и отмечает, что грудь, конечно, стала больше, но разница не настолько ощутима.

«Сейчас шестой размер где-то», — отмечает она.

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Решетова похвасталась фигурой после родов, но подписчики увидели только грудь
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