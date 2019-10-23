НОВОСТИ

Решетова показала свой живот на шестой день после родов

Возлюбленная Тимати ждет, когда можно будет начать приводить себя в форму.

Решетова показала свой живот на шестой день после родов
Анастасия Решетова призналась, что от идеальной формы ее отделают 6-7 кг ФОТО: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома. Пока кроха обживается в новой обстановке, мама мечтает о том, чтобы скорее заняться спортом и вернуть своему телу привычные формы.

В stories она показала, как сейчас выглядит ее фигура, и поделилась, что осталось сбросить всего 6-7 килограммов.

«Заниматься пока нельзя((( Осталось «всего лишь» скинуть 6-7 кг, накачать попу, пресс и я снова в форме», — рассуждает девушка.

Анастасия Решетова показала, как изменилась ее фигура после родов
ФОТО: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova

За время беременности она поправилась до 75 кг, но при этом рост Анастасии 180 см, так что все в рамках нормы. Возможно, сказалась привычка поддерживать себя в отличной форме, к тому же только в последние месяцы будущая мамочка была вынуждена отказаться от привычной ей активности: катании на серфе и других экстремальных развлечений, пишет сайт Актуальные новости.

Зато свой бизнес она не бросала до последнего и сразу после выписки из роддома поспешила в салон красоты, чтобы проверить, как идут дела в ее отсутствие. За это тут же получила порцию критики от подписчиков. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия Решетовабеременная РешетоваТимати
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Решетова показала свой живот на шестой день после родов
Интересно?
Поделись с друзьями: