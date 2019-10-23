Решетова показала свой живот на шестой день после родов

Возлюбленная Тимати ждет, когда можно будет начать приводить себя в форму.

Анастасия Решетова совсем недавно стала мамой. 20 октября Тимати забрал возлюбленную вместе с сыночком из роддома. Пока кроха обживается в новой обстановке, мама мечтает о том, чтобы скорее заняться спортом и вернуть своему телу привычные формы.

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В stories она показала, как сейчас выглядит ее фигура, и поделилась, что осталось сбросить всего 6-7 килограммов.

«Заниматься пока нельзя((( Осталось «всего лишь» скинуть 6-7 кг, накачать попу, пресс и я снова в форме», — рассуждает девушка.

За время беременности она поправилась до 75 кг, но при этом рост Анастасии 180 см, так что все в рамках нормы. Возможно, сказалась привычка поддерживать себя в отличной форме, к тому же только в последние месяцы будущая мамочка была вынуждена отказаться от привычной ей активности: катании на серфе и других экстремальных развлечений, пишет сайт Актуальные новости.

Зато свой бизнес она не бросала до последнего и сразу после выписки из роддома поспешила в салон красоты, чтобы проверить, как идут дела в ее отсутствие. За это тут же получила порцию критики от подписчиков.