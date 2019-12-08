Поклонники переживают за жизнь сына Тимати из-за диких кошек в доме

Недавно в семье Тимати случилось пополнение — его возлюбленная Анастасия Решетова подарила продюсеру сына. Но задолго до беременности пара завела в доме хищных котов.

Накануне Тимур подтвердил все самые страшные опасения поклонников. Он опубликовал снимок, на котором показал глубокие царапины от когтей одного из питомцев.

Шокированные фанаты отметили, что держать в доме, где живет младенец, дикарей — крайне опасно. Многие считают, что это крайне безалаберно со стороны родителей.

«И вы держите таких котят рядом с малышом, не боитесь? Все-таки береженого Бог бережет» — высказался пользователь Сети.

К слову, у звездной пары живет сразу три хищника — полудикие кошки пород бенгал, каракет Ф2 и чаузи Ф1. Кровавые отметины рэперу оставил первый из вышеупомянутых по кличке Хусейн. Шоумен в нем просто души не чает.