Предполагаемый сын Цискаридзе заявил, что подает в суд для установления отцовства

Николай Цискаридзе один из самых известных артистов балета в России. Как и многие его коллеги, мужчина всю жизнь посвятил сцене, поэтому жены и детей у него нет. О личной жизни он говорить не любит, но недавно признался, что если Бог даст, то дети у него будут. При этом совсем недавно 19-летний азербайджанец Тимур Акперов Заур-оглы заявил, что является внебрачным сыном артиста. По его словам, звезда балета бросил его еще маленьким.

Ранее в интервью для портала Teleprogramma.pro Тимур рассказал, как узнал, что все это время жил не с родным папой. Также молодой человек заверил, что был вынужден скитаться по чужим квартирам, так как мама после инцидента с ДНК-тестом выгнала его из дома. Увидеться с предполагаемым отцом ему так и не удалось. По его словам, балетмейстер занес его в «черный список». На днях с юношей снова пообщались наши корреспонденты.

Как оказалось, Акперов остался совсем один. Мама не помирилась с ним даже когда узнала, что сын болен. Парень подчеркнул, что сдаваться не собирается. Он будет пытаться доказать родство с Цискаридзе.

«Я подаю в суд на установление отцовства. Он обязан меня лечить. Все умеют [нецензурное слово]. И бросать. Пускай задумается над своим поведением. У меня болезнь, а всем по фигу!» — высказался Тимур.

Также он рассказал, что его маме звонили из больницы, но она бросила трубку. Теперь Акперов сомневается, что женщина его родная мама, так как она отказалась поддержать его в сложный момент. По словам юноши, у него обнаружили онкологию. Теперь он хочет потребовать у отца помощи в лечении. Предполагаемый сын Цискаридзе даже предоставил справку, в котором указан диагноз, но профессионалы усомнились в ее подлинности. Подробности читайте в большом материале Teleprogramma.pro.