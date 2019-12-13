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Николай Цискаридзе ответил на вопрос о рождении детей

Артист балета, который никогда не был женат, не любит говорить личной жизни.

Николай Цискаридзе ответил на вопрос о рождении детей
Цискаридзе ответил на личный вопрос о детях/http://globallookpress.com/

Ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». Как известно, он не любит распространяться о своей личной жизни. Артист никогда не был женат, у него нет детей. На все вопросы относительно второй половинки всегда отвечает, что жениться не торопится.

За всю программу разговор о личном так и не зашел. Для данной программы это в общем-то уникально. На «Судьбе человека» все звезды как раз изливают душу о своих вторых половинках и личной жизни. Скорее всего, это было требование артиста.

Впрочем, кое-что о личном Николай Цискаридзе все-таки сказал. Ведущий Борис Корчевников пошел на хитрость. Он вложил личные вопросы в адрес Цискаридзе в уста детей, которые написали записки для звезды театра. Не ответить на них артист просто не мог.

Так, один из детей спросил: «Когда у вас дома праздник, вы танцуете?». «Я очень часто танцую в ванной. У меня дома большая ванная», — сказал Цискаридзе. Второй ребенок задал вопрос о детях. «Сейчас модно заводить детей. Они есть у Киркорова и Лазарева. Когда появятся у вас?» «Ну это же не такси и не котенок, чтобы завести. Нет, конечно, у меня детей очень много — не своих. Ну и свои, Бог даст, то будут», — заявил Николай Цискаридзе.

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Тэги:

Борис КорчевниковНиколай ЦискаридзеПрограмма "Судьба человека"Сергей ЛазаревФилипп Киркоров
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Николай Цискаридзе ответил на вопрос о рождении детей
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