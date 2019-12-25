«Внебрачный сын» Цискаридзе: «У меня онкология и отец обязан меня лечить!»

По словам 19-летнего Тимура, он узнал о своем диагнозе после того, как был дважды избит шоуменом Стасом Барецким.

Когда в октябре 2019 года начинающий актер Тимур Акперов объявил себя внебрачным ребенком Николая Цискаридзе, никто не воспринял его всерьез. «Пытается прославиться», — писал народ в Интернете, предполагая, что, как только эта новость, ничем и не подкрепленная, пропадет со страниц газет, мальчик Тимур тоже куда-то исчезнет, будто и не было его.

Но ожидания не оправдались — Тимур Акперов не отказался от идеи доказать свое родство со знаменитым артистом балета, бывшим солистом Большого театра. Отец ему все еще нужен. Тем более сейчас, когда парню, по его словам, предстоит борьба с тяжелым онкологическим заболеванием.

«Я подаю в суд на установление отцовства. Он обязан меня лечить. Все умеют [нецензурное слово]. И бросать. Пускай задумается над своим поведением. У меня болезнь, а всем по фигу!» — заявляет Тимур.

«Возможно, она не моя родная мама»

Из близких людей у Тимура есть только мать, но она почему-то не захотела поддержать его даже в этот трудный момент.

«Маме сказал. Она отреагировала, извините, тем, что послала меня на [нецензурное слово]. Она поверила, к тому же ей позвонили из больницы, но она бросила трубку. Ей меня не жалко».

Тимур признался, что теперь сомневается в родстве с этой женщиной.

«Тут чем-то пахнет, возможно, она даже не моя родная мама. Ну, какая мама так реагирует?» — задает он вопрос, скорее, риторический.

Напомним, именно женщина, воспитывавшая мальчика все эти годы, долгое время скрывала правду о его происхождении. Тимур уверяет, что случайно нашел дома результаты ДНК-экспертизы, подтверждающей, что он сын вовсе не своего отца, а Народного артиста РФ Николая Цискаридзе. Мать была в гневе и уничтожила все документы, заявлял ранее Тимур.

«Рак желудочка мозга»

В беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro юноша поведал, что шокирующую новость о своей болезни он узнал около месяца назад. Причем получилось это случайно — благодаря шоумену Стасу Барецкому, планирующему снимать фильм «Брат 3».

Дело в том, что в ноябре Акперов пожаловался на угрозы со стороны шоумена. Мол, тот караулит его возле дома, и пытается «забить стрелку» через личные сообщения в Instagram.

«Меня Барецкий месяц назад привязал в подъезде. Сначала ударил по голове, и я потерял сознание, а потом привязал у себя в подъезде же. На следующий день меня доставили в больницу с головокружениями. Прошел МРТ и у меня выявили С71.5 рак желудочка мозга. Но я думаю, что это не из-за Барецкого случилось — до него тоже были моменты, когда я падал в обморок», — припоминает актер.

Тимур уверяет, что лежал в больнице 3-4 дня. Ему предлагали операцию, но он отказался и попросту сбежал из медучреждения. Якобы.

А справка-то «липовая»!

Между тем, справка, которую Акперов прислал в качестве подтверждения диагноза, показалась нам, мягко говоря, не похожей на настоящую. Вот, вроде, и печать Московской городской онкологической больницы №62 Департамента здравоохранения г. Москвы стоит, и штамп ее врача. Что же с ней не так?

Прокомментировать странности этого документа для портала Teleprogramma.pro любезно согласился хирург-онколог, зав. хирургическим отделением кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра Константин Сергеевич Титов.

«Во-первых, «рака» головного мозга не бывает. Врачи – нейрохирурги, онкологи – так не пишут. Если так написано, то это уже «липа», получается. На самом деле диагноз звучит иначе: глиобластома, астроцитома, менингиома и так далее. Там совсем другие названия, а «рак» – такого диагноза нет. Это всего лишь народный термин, не медицинский, и врач так написать не мог. Кроме того, желудочки головного мозга идут под номерами, и номер всегда указывается», — добавил Титов.

Может показаться необычным и то, что врач 62-ой больницы, чье имя стоит на штампе в этой справке, специализируется на опухолях опорно-двигательного аппарата, а вовсе не на головном мозге. Но это, как пояснил нам другой специалист, главный врач Европейской клиники, врач-онколог, кандидат медицинских наук Андрей Львович Пылев, встречается и в подлинных справках или заключениях.

«На самом деле не бывает врачей, которые специализируются на чем-то. Есть определенные сертификаты, которые позволяют врачам работать в той или иной области. Врач-онколог имеет сертификат онколога и при этом может специализироваться на чем угодно. Если у врача есть онкологический сертификат, то он может дать заключение онколога, а насколько оно будет компетентно – это второй вопрос. Но де-юро, если этот врач специализируется на одной проблеме, а дает заключение по другой, этот сертификат дает ему все необходимые юридические основания. Если же заключение дает не онколог, а какой-то врач-ортопед, то есть врач, не имеющий онкологического сертификата, то это другая история», — сказал врач.

Московская городская онкологическая больница №62 Департамента здравоохранения г. Москвы, расположенная в Красногорске, ситуацию с возможной подделкой ее справок молодым актером Тимуром Акперовым пока никак не прокомментировала.

А как вы считаете, может ли справка, предъявленная «внебрачным сыном» Николая Цискаридзе, быть настоящей?

СПРАВКА Teleprogramma.pro

Константин Сергеевич ТИТОВ

Хирург-онколог (сертификат: 0677241125674 от 09.02.2017), зав. хирургическим отделением кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра. Доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры хирургии и онкологии факультета повышения квалификации медицинских работников РУДН. Заместитель председателя АНО «Национальная Академия Дерматологов и Онкологов» (НАДО), член Московского онкологического общества, член Российского общества клинических онкологов (RUSSCO), член ESMO, член Российского общества специалистов по опухолям репродуктивной системы.

Андрей Львович ПЫЛЕВ

Главный врач Европейской клиники, врач-онколог (сертификат 0877245107602 от 09.02.2018), кандидат медицинских наук, высшая категория. 2005 — 2011 — сотрудник кафедры онкологии МГМУ им. И.М. Сеченова, 2011 — по настоящее время — доцент кафедры онкологии МГМУ им. И.М. Сеченова. Член Американского и Европейского обществ онкологов. Врач-эксперт Росздравнадзора, член американского общества онкологов и химиотерапевтов ASCO, член европейского общества клинических онкологов ESMO, член общества по борьбе с меланомой — Society for Melanoma Research. Активный участник многих отечественных и зарубежных конференций и симпозиумов, посвященных проблеме лечения онкологических заболеваний. Автор более тридцати печатных работ в отечественной и зарубежной медицинской литературе, включая одну монографию. Стаж работы — 19 лет.