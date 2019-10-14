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Молодой азербайджанский актер объявил себя внебрачным сыном Цискаридзе

Юноша готов сдать ДНК-тест для подтверждения родства

Молодой азербайджанский актер объявил себя внебрачным сыном Цискаридзе
Николай Цискаридзе даже не стал комментировать появление «внебрачного сына». Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

У звезды балета Николая Цискаридзе объявился внебрачный сын. Как передает «Комсомольская правда», 19-летний азербайджанец Тимур Акперов Заур оглы плачет в Instagram о том, что известный артист бросил его маленьким.

В интервью журналистам парень рассказал, что мама всегда относилась к нему холодно, а отец никогда не знал о его рождении. Цискаридзе якобы познакомился с его матерью, когда та гладила его концертные костюмы. Короткая страсть, вспыхнувшая между ними, закончилась рождением мальчика, но звездный отец уже был далеко.

Сторона балетмейстера отказалась комментировать эту слезную историю. Известно, что молодой Тимур решил стать актером, и скандал на родстве с известным человеком может стать трамплином для его карьеры.

«Очень люблю играть на сцене и в кино. Я планирую закончить актерскую профессию в Москве, а затем переехать в Турцию и играть в турецких сериалах», — написано в анкете парня, размещенной в Сети.

Как вы думаете, Тимур может оказаться сыном Цискаридзе?

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Молодой азербайджанский актер объявил себя внебрачным сыном Цискаридзе
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