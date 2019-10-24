Самопровозглашенный «сын» Цискаридзе: «Мама уничтожила результат экспертизы ДНК»

19-летний Тимур рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, как он узнал о своем родстве с бывшим солистом балета Большого театра.

Когда в прессе появилась новость о том, что молодой актер из Москвы объявил себя сыном Николая Цискаридзе, люди восприняли ее по-разному.

Кто-то заранее испытал чувство радости за доселе бездетного артиста балета, кто-то решил запастись попкорном в ожидании следующих серий этой «Санта-Барбары».

Другие сразу же начали обвинять 19-летнего Тимура Акперова в мошенничестве — мол, пытается выдать себя за сына Николая, чтобы привлечь к себе внимание и получить некий «толчок» в своей карьере.

И тем не менее, чтобы разобраться в этой истории, важно, в первую очередь, выслушать самого Тимура, и узнать, почему он вдруг решил, что является сыном Цискаридзе?

Юноша, которому сейчас угрожают в соцсетях и даже успели побить на улице, редко дает интервью, однако для корреспондента портала Teleprogramma.pro Екатерины Нестеренко сделал исключение, согласившись рассказать о сокровенном.

Кто ты, мальчик?

Начнем с самого начала. Как мы выяснили, Тимур рос в полной семье, с мамой и отцом-азербайджанцем. В последнее время отец с ними не жил, а несколько недель назад парень узнал, что тот не является его биологическим родителем.

«Это случилось 7 октября. В тот день я обнаружил результат генетической экспертизы в комнате у родителей. Документ лежал среди остальных бумаг. Там были эти таблицы, я просто не обратил внимания, но успел прочитать главное: вероятность того, что я являюсь сыном Николая Цискаридзе, составляет 99,9%. Я предполагаю, что эта экспертиза была проведена давно. Где-то в 2003-2004 годах. Моя ошибка в том, что я не посмотрел, где и когда она проводилась, в какой лаборатории. Но я спросил у мамы, что это такое. Сначала она наорала, конечно. Кричала: «Что ты врешь?». Ее возмутило то, что я в принципе в это поверил. «Я тебя растила, а ты веришь во всякую ерунду». Я ей сказал: «Ну вот же бумага, в которой всё написано». Потом она этот документ при мне уничтожила и выгнала меня из дома», — рассказал Тимур порталу Teleprogramma.pro.

Один на улице

Мы спросили, было ли, куда пойти парню.

«Я оказался на улице в 2 часа ночи, подождал до утра и написал подруге. Она меня взяла к себе. Но у нее я оставаться не мог, там всё же своя семья. Пошел к другой подруге и сейчас живу у нее. Скитаюсь по квартирам. Я был большим поклонником Цискаридзе где-то в 13-14 лет, но сейчас, когда мне 19, я вдруг узнал, что он – мой родной отец. Понимаю всех этих людей, которые в Интернете пишут негативные комментарии в мой адрес. У меня на их месте была бы такая же реакция, сложно поверить какому-то пацану, заявившему, что он является внебрачным ребенком звезды. Но в моей ситуации это действительно правда, а мне никто не верит и все говорят, что я делаю это ради хайпа».

Но кое-что настораживает

У многих действительно складывается такое впечатление, и на это есть причины. К примеру, у Тимура в постах стоят хэштэги для привлечения внимания (вроде #ОльгаБузова и #ПустьГоворят). Кроме того, он начал волосы отращивать и коллажи делать, чтобы показать свое сходство с Николаем. На это юноша ответил:

«У меня гораздо длиннее волосы были – в 15-16 лет. Сейчас они даже коротковаты. А коллажи и хэштэги я ставлю, чтобы люди увидели и это, возможно, помогло мне найти отца, чтобы провести новую ДНК-экспертизу».

Добавил «сына» в черный список

Также Тимур рассказал нам, как пытался разыскать Николая Цискаридзе и что собирается делать дальше:

«Я сделал всё возможное, чтобы встретиться с Цискаридзе. Звонил ему самому, но он не стал меня слушать и добавил в черный список. Звонил в академию русского балета, затем сам поехал в Санкт-Петербург и ждал Николая возле академии. Но, к сожалению, я ведь не могу 24/7 там стоять в надежде, что он появится. Его представитель, молодая девушка, связывалась не со мной, а с телеканалами. Конечно, она посмеялась и не поверила. Откуда молодой девушке знать что-то о молодости Цискаридзе. А сам он знает о том, что я его сын. Я уверен. Он всё знает. Я уже устал, понимаете. На меня нападают на улице, мне угрожают в Сети. Я хотел выйти на своего отца с помощью телешоу, но мне не перезвонили редакторы никаких ток-шоу. С Андреем Малаховым я, кстати, не знаком, хотя «желтая пресса» сделала меня едва ли не его любовником».

Рустам Солнцев: «Николай знал бы о ребенке»

Как мы поняли, пытаясь найти пути связаться с предполагаемым биологическим отцом, Тимур обращался за помощью к различным известным людям, таким как Лена Ленина, Рустам Солнцев, но, к сожалению, это не особо помогло.

По мнению Рустама, молодому человеку вряд ли удастся осуществить задуманное и встретиться с Народным артистом РФ, хотя бы потому, что у наго нет абсолютно никаких доказательств родства с ним.

«Цискаридзе – человек, влюбленный в балет. Я думаю, что, если допустить мысль о внебрачном ребенке, то это было бы известно и самому Николаю, и он бы с удовольствием с этим парнем общался. А здесь ничего нет, потому и крупные ток-шоу, включая Малахова, под это «подписываться» не станут».

А как считаете вы? Удастся ли Тимуру Акперову уговорить своего предполагаемого отца встретиться с ним и пройти через процедуру установления отцовства?