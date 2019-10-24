Звездные истории

Самопровозглашенный «сын» Цискаридзе: «Мама уничтожила результат экспертизы ДНК»

19-летний Тимур рассказал порталу Teleprogramma.pro о том, как он узнал о своем родстве с бывшим солистом балета Большого театра.

Самопровозглашенный «сын» Цискаридзе: «Мама уничтожила результат экспертизы ДНК»
Тимур Акперов и Николай Цискаридзе. Фото: instagram / @timactor1, GLOBAL LOOK PRESS

Когда в прессе появилась новость о том, что молодой актер из Москвы объявил себя сыном Николая Цискаридзе, люди восприняли ее по-разному.

Кто-то заранее испытал чувство радости за доселе бездетного артиста балета, кто-то решил запастись попкорном в ожидании следующих серий этой «Санта-Барбары».

Другие сразу же начали обвинять 19-летнего Тимура Акперова в мошенничестве — мол, пытается выдать себя за сына Николая, чтобы привлечь к себе внимание и получить некий «толчок» в своей карьере.

И тем не менее, чтобы разобраться в этой истории, важно, в первую очередь, выслушать самого Тимура, и узнать, почему он вдруг решил, что является сыном Цискаридзе?

Юноша, которому сейчас угрожают в соцсетях и даже успели побить на улице, редко дает интервью, однако для корреспондента портала Teleprogramma.pro Екатерины Нестеренко сделал исключение, согласившись рассказать о сокровенном.

Кто ты, мальчик?

Начнем с самого начала. Как мы выяснили, Тимур рос в полной семье, с мамой и отцом-азербайджанцем. В последнее время отец с ними не жил, а несколько недель назад парень узнал, что тот не является его биологическим родителем.

«Это случилось 7 октября. В тот день я обнаружил результат генетической экспертизы в комнате у родителей. Документ лежал среди остальных бумаг.

Там были эти таблицы, я просто не обратил внимания, но успел прочитать главное: вероятность того, что я являюсь сыном Николая Цискаридзе, составляет 99,9%.

Я предполагаю, что эта экспертиза была проведена давно. Где-то в 2003-2004 годах. Моя ошибка в том, что я не посмотрел, где и когда она проводилась, в какой лаборатории.

Но я спросил у мамы, что это такое. Сначала она наорала, конечно. Кричала: «Что ты врешь?». Ее возмутило то, что я в принципе в это поверил.

«Я тебя растила, а ты веришь во всякую ерунду». Я ей сказал: «Ну вот же бумага, в которой всё написано». Потом она этот документ при мне уничтожила и выгнала меня из дома», — рассказал Тимур порталу Teleprogramma.pro.

Один на улице

Мы спросили, было ли, куда пойти парню.

«Я оказался на улице в 2 часа ночи, подождал до утра и написал подруге. Она меня взяла к себе. Но у нее я оставаться не мог, там всё же своя семья. Пошел к другой подруге и сейчас живу у нее. Скитаюсь по квартирам.

Я был большим поклонником Цискаридзе где-то в 13-14 лет, но сейчас, когда мне 19, я вдруг узнал, что он – мой родной отец.

Понимаю всех этих людей, которые в Интернете пишут негативные комментарии в мой адрес. У меня на их месте была бы такая же реакция, сложно поверить какому-то пацану, заявившему, что он является внебрачным ребенком звезды.

Но в моей ситуации это действительно правда, а мне никто не верит и все говорят, что я делаю это ради хайпа».

Но кое-что настораживает

У многих действительно складывается такое впечатление, и на это есть причины. К примеру, у Тимура в постах стоят хэштэги для привлечения внимания (вроде #ОльгаБузова и #ПустьГоворят). Кроме того, он начал волосы отращивать и коллажи делать, чтобы показать свое сходство с Николаем. На это юноша ответил:

«У меня гораздо длиннее волосы были – в 15-16 лет. Сейчас они даже коротковаты. А коллажи и хэштэги я ставлю, чтобы люди увидели и это, возможно, помогло мне найти отца, чтобы провести новую ДНК-экспертизу».

Тимур Акперов сравнил свое детское фото и фото Цискаридзе. Фото
Тимур сравнил свое детское фото и фото Цискаридзе. Фото: Instagram / @timactor1

Добавил «сына» в черный список

Также Тимур рассказал нам, как пытался разыскать Николая Цискаридзе и что собирается делать дальше:

«Я сделал всё возможное, чтобы встретиться с Цискаридзе. Звонил ему самому, но он не стал меня слушать и добавил в черный список. Звонил в академию русского балета, затем сам поехал в Санкт-Петербург и ждал Николая возле академии. Но, к сожалению, я ведь не могу 24/7 там стоять в надежде, что он появится.

Его представитель, молодая девушка, связывалась не со мной, а с телеканалами. Конечно, она посмеялась и не поверила. Откуда молодой девушке знать что-то о молодости Цискаридзе. А сам он знает о том, что я его сын. Я уверен. Он всё знает.

Я уже устал, понимаете. На меня нападают на улице, мне угрожают в Сети. Я хотел выйти на своего отца с помощью телешоу, но мне не перезвонили редакторы никаких ток-шоу. С Андреем Малаховым я, кстати, не знаком, хотя «желтая пресса» сделала меня едва ли не его любовником».

На некоторых фото Тимур Акперов выглядит как Андрей Малахов. Фото
На некоторых фото Тимур выглядит как Андрей Малахов. Фото: Instagram / @timactor1

Рустам Солнцев: «Николай знал бы о ребенке»

Как мы поняли, пытаясь найти пути связаться с предполагаемым биологическим отцом, Тимур обращался за помощью к различным известным людям, таким как Лена Ленина, Рустам Солнцев, но, к сожалению, это не особо помогло.

По мнению Рустама, молодому человеку вряд ли удастся осуществить задуманное и встретиться с Народным артистом РФ, хотя бы потому, что у наго нет абсолютно никаких доказательств родства с ним.

«Цискаридзе – человек, влюбленный в балет. Я думаю, что, если допустить мысль о внебрачном ребенке, то это было бы известно и самому Николаю, и он бы с удовольствием с этим парнем общался. А здесь ничего нет, потому и крупные ток-шоу, включая Малахова, под это «подписываться» не станут».

А как считаете вы? Удастся ли Тимуру Акперову уговорить своего предполагаемого отца встретиться с ним и пройти через процедуру установления отцовства?

Тимур Акперов, интервью
Определенное сходство между Тимуром и Николаем всё же есть. Фото: Instagram / @timactor1, @tsiskaridze
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Тэги:

дети звезддети знаменитостейНиколай ЦискаридзеТимур Акперов
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Самопровозглашенный «сын» Цискаридзе: «Мама уничтожила результат экспертизы ДНК»
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