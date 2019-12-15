Звезды-рукодельники: как Балуев и Проклова научились вязать, а Цискаридзе — вышивать

Наверное, права народная мудрость – «талантливый человек талантлив во всем». Многие знаменитости не только покоряют нас экранными образами, но и реализуют свой творческий потенциал в рукоделии.

При этом они получают огромное удовольствие, создавая своими руками эксклюзивные вещицы.

Джулия Робертс – вязание помогает расслабиться

Главная «красотка» Голливуда Джулия Робертс нередко берет с собой на съемочную площадку клубок и спицы – чтобы вязать в перерывах между съемками или во время разговоров с режиссером.

Джулия настолько опытная вязальщица, что вполне может одновременно вести важную беседу и создавать красивую вещь.

Надо сказать, собственноручно изготовленные свитера, шапки и шарфы актриса щедро раздаривает родственникам, друзьям и партнерам по фильмам.

Мила Йовович – сама сшила себе свадебное платье

Как оказалось, голливудская звезда Мила Йовович еще и отличная портниха! В 2009 году, выходя замуж за режиссера Пола Андерсона, Мила предстала перед восхищенными гостями в платье, дизайн которого она разработала сама. Более того – Мила сшила его своими руками!

Актрису вдохновили, по ее словам, наряды 60-х. Она решила изготовить для себя мини-платье в стиле ретро, похожее на те, в которых щеголяла когда-то Шэрон Тэйт.

Кэти Холмс – мастер скрапбукинга

Кэти Холмс, экс-супруга Тома Круза, с удовольствием проводит свободное время за созданием изящных фотоальбомов.

Актриса освоила технику скрапбукинга и теперь увлеченно оформляет альбомы с помощью ленточек, открыток и различной фурнитуры. Уникальные фотоальбомы ручной работы Кэти дарит друзьям и партнерам по съемочной площадке.

Екатерина Вилкова – вяжет для детей и друзей

Популярная актриса Екатерина Вилкова не любит терять время понапрасну – в свободные минуты мама двоих очаровательных деток с удовольствием вяжет для них симпатичные вещицы.

Перепадают шапочки и другие изделия ручного вязания и друзьям актрисы. Конечно, они этому очень рады, — каждому приятно получить в подарок модную вещицу с именным «лейблом» Вилковой!

Анна Ардова – сумела связать для сына шапку с рогами!

Настоящий профессионал вязания – Анна Ардова. Актриса легко справляется даже с самыми сложными заказами родных – ей ничего не стоит смастерить элегантный кардиган для дочери, шарф для мужа или берет для зятя.

А вот сын однажды попросил Анну, чтобы она связала ему шапочку с рогами – ему хотелось повторить образ персонажа компьютерной игры. И Анна справилась!

Вероятно, способности к рукоделию передались Анне от мамы, которая умеет вязать даже ажурные колготки. Правда, все свои творения Анна создает для других – сама почему-то носить вязаные вещи не любит.

Елена Проклова – связала свадебное платье

Елена Проклова нередко появляется в свитерах, кардиганах и других вещах, которые вяжет своими руками. Кроме того, актриса обожает вязать шали, покрывала, ажурные скатерти.

А когда-то она даже связала себе свадебное платье! Правда, после церемонии бракосочетания она его безжалостно распустила – говорят, это к удаче.

Александр Балуев – научился вязать для роли

Не брезгуют рукоделием и представители сильного пола. Например, Александр Балуев для роли в проекте «Самый лучший фильм-3D» освоил технику вязания спицами – он играл главаря банды, который не выпускает спицы из рук, постоянно вяжет.

Неожиданно этот вид рукоделия понравился актеру, и он признался, что не расстанется с вязанием и после окончания съемок.

Николай Цискаридзе – вышивает гладью и крестиком

Артист балета Николай Цискаридзе обожает вышивать гладью и крестиком. А научила его этому няня, еще в детстве. Женщина создавала целые вышитые картины, и маленькому Коле они так нравились, что он постепенно и сам приохотился к вышиванию.

Интересно, что и сегодня тотально занятый артист балета находит время для любимого увлечения. По его словам, если во время вышивания задумать какую-то творческую идею, то она непременно сбудется.

А еще Николай убежден: если вышивает честный и порядочный человек – изнанка его работ остается чистой, без лишних узелков и торчащих ниток. Все свои работы артист раздаривает друзьям и родным.

А вы увлекаетесь рукоделием – вязанием или вышиванием? Получаются ли у вас такие же интересные работы, как у звезд?