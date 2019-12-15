«Алину заманить не удалось»: в штабе Тутберидзе оценили тренерскую работу Плющенко

Команда Этери Георгиевны указала на то, что супруг Яны Рудковской время от времени предпринимает попытки «купить готовых спортсменов».

На личной страничке в микроблоге Даниил Глейхенгауз поделился ссылкой на аккаунт тренерского штаба Этери Тутберидзе в Instagram, предложив поклонникам фигурного катания узнать их мнение, относительно комментариев, связанных с решением Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Мы были вместе и остаемся вместе! У нас еще много нереализованных творческих идей… А по поводу неадекватных комментариев читайте @teamtutberidze», — добавил Даниил.

Как выяснилось, тренерский штаб Этери Георгиевны отреагировал на многочисленные интервью и высказывания известных спортсменов и их именитых наставников в истории с Загитовой. Команда Тутберидзе попросила всех небезразличных уважать решение олимпийской чемпионки Игр в Пхенчхане. В частности, критике подвергся супруг музыкального продюсера Яны Рудковской — Евгений Плющенко. В своем обращении к подписчикам, штаб Этери Георгиевны подметил, что на данный момент выдающегося фигуриста едва ли можно назвать тренером, так как он пока еще не воспитал ни одного спортсмена.

«Ваши периодические попытки купить… готовых спортсменов только мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс… Тренерский штаб Тутберидзе», — говорилось в опубликованном обращении.

Напомним, что в финале Гран-при в итальянском Турине Алина Загитова стала шестой, заняв замыкающую позицию в турнирной таблице. На первом месте оказалась Алена Косторная, за ней расположилась Анна Щербакова, бронза у «русской ракеты» Александры Трусовой. 17-летняя олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее также не смогла обойти американку Брэди Теннелл и японку Рику Кихиру.