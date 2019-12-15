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«Алину заманить не удалось»: в штабе Тутберидзе оценили тренерскую работу Плющенко

Команда Этери Георгиевны указала на то, что супруг Яны Рудковской время от времени предпринимает попытки «купить готовых спортсменов».

«Алину заманить не удалось»: в штабе Тутберидзе оценили тренерскую работу Плющенко
Этери Тутберидзе (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в микроблоге Даниил Глейхенгауз поделился ссылкой на аккаунт тренерского штаба Этери Тутберидзе в Instagram, предложив поклонникам фигурного катания узнать их мнение, относительно комментариев, связанных с решением Алины Загитовой приостановить спортивную карьеру.

«Мы были вместе и остаемся вместе! У нас еще много нереализованных творческих идей… А по поводу неадекватных комментариев читайте @teamtutberidze», — добавил Даниил.

Как выяснилось, тренерский штаб Этери Георгиевны отреагировал на многочисленные интервью и высказывания известных спортсменов и их именитых наставников в истории с Загитовой. Команда Тутберидзе попросила всех небезразличных уважать решение олимпийской чемпионки Игр в Пхенчхане. В частности, критике подвергся супруг музыкального продюсера Яны Рудковской — Евгений Плющенко. В своем обращении к подписчикам, штаб Этери Георгиевны подметил, что на данный момент выдающегося фигуриста едва ли можно назвать тренером, так как он пока еще не воспитал ни одного спортсмена.

Тренер Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз
Этери Тутберидзе, Алина Загитова и Даниил Глейхенгауз (Фото: Instagram.com/daniil_gleikhengauz)

«Ваши периодические попытки купить… готовых спортсменов только мешают нашей профессиональной работе. Вам не удалось заманить к себе Алину, как вы не пытались унизить нас в ее глазах. Желаем вам воспитать хотя бы одного своего спортсмена. Правда для этого нужно посещать тренировочный процесс… Тренерский штаб Тутберидзе», — говорилось в опубликованном обращении.

Напомним, что в финале Гран-при в итальянском Турине Алина Загитова стала шестой, заняв замыкающую позицию в турнирной таблице. На первом месте оказалась Алена Косторная, за ней расположилась Анна Щербакова, бронза у «русской ракеты» Александры Трусовой. 17-летняя олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее также не смогла обойти американку Брэди Теннелл и японку Рику Кихиру.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяАлина ЗагитоваАнна ЩербаковаДаниил ГлейхенгаузЕвгений Плющенкороссийские фигуристкиЭтери Тутберидзе
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«Алину заманить не удалось»: в штабе Тутберидзе оценили тренерскую работу Плющенко
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