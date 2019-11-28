Мастерица на все руки: Загитова сходила в гончарную мастерскую вместе с Глейхенгаузом

После выхода в финал Гран-при по фигурному катанию подопечная Этери Тутберидзе получила возможность немного отдохнуть от тренировок на ледовой арене.

Алина Загитова, Алена Косторная, Александра Трусова, Анна Щербакова вышли в финал Гран-при по фигурному катанию. В Саппоро олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее по результатам двух прокатов набрала 217,99 балла и заняла третье место, уступив вторую позицию Рике Кихире. Медаль высшей пробы завоевала 16-летняя Косторная.

Перед выступлением на финале Гран-при у Алины Загитовой появилось немного времени для того, чтобы отвлечься от тренировок. Свой уикенд спортсменка провела в гончарной мастерской вместе с Даниилом Глейхенгаузом. Под присмотром мастеров фигуристка смастерила несколько горшков из глины, поделившись своими успехами в новом хобби с подписчиками в Instagram.

«Гончарная мастерская… Увлекательно!! Мне очень понравилось», — отметила Алина.

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, в недавнем интервью Роман Костомаров выступил с критикой в адрес подопечной Этери Георгиевны и Евгении Медведевой. По словам спортсмена, обеим фигуристкам вряд ли приходится рассчитывать на высокие баллы, учитывая появление более юного и талантливого поколения, владеющего четверными прыжками. Костомаров уточнил, что он уже не раз высказывался в адрес Алины и Жени, говоря о том, что «заканчивать надо вовремя». Роман уточнил, что в арсенале Загитовой нет тех прыжковых элементов, которые исполняют ее соперницы. Именно поэтому она будет уступать им по баллам, пишет russian.rt.com.