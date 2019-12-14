Плющенко не исключил уход Загитовой из группы Тутберидзе

Как считает фигурист, спортсменке нужно больше внимания со стороны наставницы.

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко не исключил, что взявшая паузу в карьере Алина Загитова покинет группу Этери Тутберидзе. Как он думает, спортсменке сейчас не хватает внимания со стороны наставницы, у которой, как известно, подросла целая плеяда хороших фигуристок, которые уже опережают Загитову на турнирах.

«Думаю, что пауза в выступлениях Алиной взята в том числе и для того, чтобы определиться с тренерами. Кто знает, может быть, она перейдет в другую группу к другим тренерам? Я этот вариант не убираю», — сказал Евгений Плющенко.

Как добавил фигурист, Загитова — мощный спортсмен и точку в ее карьере ставить пока еще рано. Он напомнил, что в его карьере также были неудачные прокаты. В частности, однажды он провалился на этапе Гран-при, однако позже смог стать чемпионом мира, сообщает ТАСС.

Добавим, что тренер спортсменки Этери Тутберидзе ранее говорила, что Алина Загитова обязательно вернется на лед. По ее словам, фигуристка будет продолжать тренироваться. Просто не будет выступать на крупных турнирах. Тутберидзе отметила, что разговаривала с Загитовой и просила ее не уходить. Впрочем, спортсменка поступила по-своему.

Отметим, что всех своих побед Загитова добилась именно под руководством Тутберидзе. Эксперты считают, что фигуристка сейчас просто лишена мотивации. Она уже выиграла все главные титулы в фигурном катании.