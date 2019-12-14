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«Думаю, она без этого не сможет»: Тутберидзе уверена, что Загитова вернется на лед

По словам прославленного специалиста, она вместе с тренерским штабом просила олимпийскую чемпионку остаться.

«Думаю, она без этого не сможет»: Тутберидзе уверена, что Загитова вернется на лед
Тутберидзе высказалась о Загитовой/http://globallookpress.com/

Тренер олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой Этери Тутберидзе в интервью Первому каналу заявила, что она вместе со своим тренерским штабом предпринимала усилия, чтобы ее подопечная не приостанавливала карьеру. Как считает специалист, решение фигуристки на самом деле не выглядит случайным.

Последние полтора года, как думает специалист, фигуристка шла к этому решению. Лично для Тутберидзе оно не стало в итоге неожиданным, как многим может показаться. В какой-то момент Загитова просто обратилась к наставнику и попросила паузу. Она сказала, что ей надо самой прийти к стимулам соревноваться дальше.

«Она очень красиво катается. Мы всем тренерским штабом пытались уговорить ее продолжить. Думаю, она без этого не сможет. Но должна сама прийти к этому», — сказала Этери Тутберидзе.

Также она отметила, что ее главная звезда не приостанавливает тренировочный процесс. Фигуристка продолжит выходить на лед. Не исключено, что в какой-то момент она соскучится и снова будет соревноваться с соперницами. Напомним, что Загитова приняла решение приостановить свою спортивную карьеру. Она пропустит ближайшие старты. Решение спортсменка озвучила в эфире Первого канала.

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Алина ЗагитоваНовости googleПервый каналфигурное катаниеЭтери Тутберидзе
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«Думаю, она без этого не сможет»: Тутберидзе уверена, что Загитова вернется на лед
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