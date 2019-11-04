Косторная отреагировала на вопрос о победе над Загитовой в Гренобле

16-летняя Алена Косторная стала обладательницей золотой медали этапа Гран-при во Франции. По итогам двух прокатов подопечная Этери Тутберидзе набрала порядка 236 баллов. Таким образом вчерашней юниорке удалось обойти по баллом свою главную соперницу на ледовой арене в Гренобле — 17-летнюю Алину Загитову. Олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане завоевала серебро, обогнав спортсменку из США Мэрайю Белл.

У Алины — 216,06 балла, а у Мэрайи — 212,89. Еще одна наша соотечественница, Мария Сотскова, расположилась на одиннадцатом месте, набрав 144,89 балла. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, комментирующая произвольную программу спортсменок в женском одиночном катании, поздравила Алину и Алену с медалями, подметив, что на смену прославленным фигуристам пришло новое поколение.

Завоевавшая золотую медаль Гран-при во Франции Алена Косторная в интервью высказалась о победе над Загитовой, уточнив, что считает Алину «героической спортсменкой».

«Сегодня ты победила Загитову. Как ощущения? Ты счастлива?» — спросили у подопечной Тутберидзе. «Я не могу ответить на этот вопрос… Она выиграла все соревнования, которые только можно представить», — приводит «Комсомольская правда» слова Алены Косторной.

Фигуристка призналась, что она была счастлива подняться на пьедестал.