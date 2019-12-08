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«Спасибо, что боролась»: Глейхенгауз обратился к Загитовой после проката в Турине

В финале Гран-при подопечная Этери Тутберидзе заняла замыкающую позицию в турнирной таблице. Алина стала только шестой.

«Спасибо, что боролась»: Глейхенгауз обратился к Загитовой после проката в Турине
Алина Загитова (Фото: Globallookpress.com)

Российские фигуристки — Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова — заняли весь пьедестал в финале Гран-при в итальянском Турине. Примечательно, что все спортсменки тренируются у Этери Тутберидзе.

16-летняя Алена по итогам короткой и произвольной программы набрала в сумме 247,59 балла, став обладательницей медали высший пробы. Серебро получила 15-летняя Анна, она стала второй — у нее 240,92 балла. Замыкает тройку лидеров «русская ракета» — Саша Трусова. Фигуристка стала обладательницей бронзовой медали, набрав 233,18 балла. Еще одна наша соотечественница — 17-летняя Алина Загитова — стала только шестой, заняв замыкающую позицию в турнирной таблице. Она не только уступила пьедестал Щербаковой, Косторной и Трусовой. Олимпийская чемпионка Игр в Южной Корее не смогла обойти двух своих соперниц по льду — американку Брэди Теннелл у нее 212,18 балла и японку Рику Кихиру, она набрала 216,47 балла.

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на Гран-при в Турине
Алина Загитова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Александра Трусова (Фото: Globallookpress.com)

На личной страничке в Instagram российский тренер и постановщик программ Даниил Глейхенгауз обратился к Загитовой после проката в Турине, решив тем самым поддержать подопечную Этери Георгиевны. По его мнению, Алина сделала все от себя зависящее ради того, чтобы пройти в финал Гран-при.

«Спасибо Алине за то, что боролась!! Миллионы людей любят тебя Загитова», — отметил Глейхенгауз.

Кроме того, представитель тренерского штаба Этери Тутберидзе поздравил остальных спортсменок с медалями финала Гран-при в Турине, подметив, что каждый из них выложился на этих соревнованиях по-максимуму.

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Александра ТрусоваАлена КосторнаяАлина ЗагитоваАнна ЩербаковаДаниил ГлейхенгаузЭтери Тутберидзе
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«Спасибо, что боролась»: Глейхенгауз обратился к Загитовой после проката в Турине
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