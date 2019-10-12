Общение с папой и йога: Решетова рассказала о внутриутробном воспитании малыша

Анастасия Решетова строит отношения с рэпером Тимати больше трех лет. Пара не любит раскрывать подробности своей личной жизни. Но недавно модель намекнула, что давно замужем за артистом. А в начале лета она перестала скрывать, что ждет от него ребенка. Уже в ближайшие дни возлюбленная Тимати впервые станет мамой. Пол будущего ребенка родители скрывают от общественности, но уже известно, что рэпер будет присутствовать на родах.
Избранница артиста стала меньше выходить в свет и снизила свою активность в соцсетях. Решетова подготавливается к появлению наследника на свет. Она уже собрала сумку со всем необходимым для роддома и сделала маникюр, который не будет мешать ей менять подгузники. Модель делится своими ощущениями с поклонниками и также рассказала, что начала воспитывать будущего малыша еще в утробе.
«Многие задумываются о будущей профессии малыша, когда он ещё слегка виден на УЗИ, а по мере приближения дня „Х“, подготовка к поступлению в Гарвард уже идёт полным ходом. Мы конечно не планируем растить вундеркинда с пелёнок, но я на протяжении почти всего срока старалась уделять время для внутриутробного воспитания малыша», — поведала Анастасия.
По ее словам, классическая музыка не только расслабляет, но и уберегает от стресса. Прослушивание музыки можно практиковать с 3-его месяца. Девушка Тимати слушает специальный альбом перед сном. Также она позаботилась о том, чтобы папа общался со своим будущим наследником. С 5-го ребенок уже может слышать все, хоть и находиться в утробе матери. Модель уверена, что потом этом поможет наследнику быстро засыпать на руках отца.
Позже также можно устраивать световые игры, заниматься йогой и посещать выставки. Это в последствии тоже скажется на ребенке и привьет ему художественный и музыкальный вкус. А на последних сроках беременности малыша уже можно приучать к тактильным ощущениям: гладить живот в ответ на толчки.
«Для себя я определенно поняла, что в процессе внутриутробного воспитания ребёнка самое важное — это наладить контакт малыша и родителей, а остальное, вместе с тремя языками и учебником истории приложится позже», — призналась Анастасия.
А вы занимались внутриутробным воспитанием ребенка?