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«Скоро домой»: Решетова продемонстрировала фигуру после родов

Модель призналась, что еще не вставала на весы.

«Скоро домой»: Решетова продемонстрировала фигуру после родов
Анастасия Решетова Фото: globallookpress.com

Недавно 23-летняя возлюбленная Тимати Анастасия Решетова подарила ему сына – малыша назвали Ратмиром, в честь покойного друга российского исполнителя. Для этого волнительного момента пара выбрала столичную клинику. Роды дались Решетовой нелегко – они длились около 15 часов.

Спустя несколько дней возлюбленная Тимати набралась сил и поведала поклонникам о буднях молодой мамы. Буквально несколько слов она написала в блоге в режиме stories, а также опубликовала новое фото, продемонстрировав фигуру. Анастасия начала носить корсет (послеродовой бандаж) и, конечно, кормит малыша грудью.

Девушка Тимати после родов. Фото
Скриншот: https://www.instagram.com/volkonskaya.reshetova/

Многих поклонников модели также интересовало, сколько Решетова весит после родов. Во время беременности она набрала больше десяти килограммов. Однако молодая мама еще не вставала на весы.

Напомним, Анастасия на протяжении нескольких дней принимала поздравления от друзей и близких. Теплые слова в адрес Решетовой сказала и экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова, которая родила исполнителю пять лет назад дочь Алису.

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«Скоро домой»: Решетова продемонстрировала фигуру после родов
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