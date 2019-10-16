«Шукрия!»: в Пакистане принц Уильям неожиданно заговорил на урду

Поклонники герцога и герцогини хвалят их за привлечение внимания к стране, о которой мало что известно.

Герцог Кембриджский, который вместе со своей супругой Кейт находится в Пакистане, вызвал умиление подписчиков, поблагодарив водителя тук-тука на урду — официальном языке этой страны. Видеозапись поездки в этом забавном маленьком автомобиле была опубликована на странице пары в Instagram.

«Шукрия!» — сказал принц водителю, выйдя из тук-тука.

В комментариях под видео появилось много хвалебных слов в адрес Уильяма. «Это его «шукрия» было действительно милым», — пишет один из подписчиков.

Впрочем, люди считают, что уважения достойны не только попытки внука королевы Елизаветы II запомнить местные фразы, но и в целом его внимание к Пакистану, который является не слишком туристической страной. «Честно, я и не знал, что Пакистан настолько красив! Здорово видеть, как герцог и герцогиня занимаются его продвижением», «Кажется, это прекрасная страна. Спасибо за то, что делитесь этим со всем миром», — говорится в комментариях.

Напомним, принц Уильям и Кейт Миддлтон накануне прибыли с пятидневным визитом в Пакистан и 16 октября отправились в Гималаи. Вертолет доставил пару в горы Гиндукуш Читральского района провинции Хайбер-Пахтунхва, где именитых гостей уже ждали местные жители.

Одежду для этой поездки герцог и герцогиня Кембриджские выбрали стильную и при этом удобную. На Кейт красовались черная рубашка и темно-коричневая кожаная жилетка бренда Really Wild, светло-коричневая юбка и высокие сапоги. Образ отлично дополнили серьги Missoma. Принц Уильям был в голубой рубашке и бежевых брюках.

По традиции гостей нарядили в длинные шерстяные халаты с вышивкой, надежно защищающие от холода. Кейт помимо этого дали традиционную шапку с пером — в точно такой же принцесса Диана ходила по этим горам почти 30 лет назад.

Напомним, другой внук британской королевы — принц Уильям — вместе со своей супругой Меган и сыном Арчи Харрисоном в сентябре провел 10 дней в странах Африки.