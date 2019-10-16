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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на тук-туке в Пакистане

Данным видом транспорта они воспользовались, добираясь на официальный прием в Исамабаде

Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на тук-туке в Пакистане
Кейт Миддлтон и принц Уильям прокатились на тук-туке в Исламабаде ФОТО:https://www.instagram.com/kensingtonroyal

Принц Уильям с супругой посетил Пакистан. В Исламабаде готовились к визиту высоких гостей, прием был организован на высшем уровне, а для представителей королевского дома Великобритании подготовили вещи и транспорт, чтобы они могли прочувствовать местный колорит.

Прием был организован верховным комиссаром Великобритании Томасом Дрю для политической, культурной и деловой элиты страны. На официальную встречу Кейт Миддлтон и принц Уильям прибыли на тук-туке, так в Исламабаде называют моторикши.

Кузов тук-тука, где находились именитые пассажиры, был украшен гирляндами, аппликациями и тканью с изображениями животных и птиц, обитающих в стране.

Супруги выглядели очень довольными, ведь в их родной стране не встретить подобной экзотики. Что касается нарядов, то принц примерил шервани от местного бренда Naushemian. Это длинное полупальто Пакистане, Индии и Бангладеша надевают в честь праздника или знаменательного события.

Кейт Миддлтон продемонстрировала длинное вечернее платье ярко-изумрудного цвета, которое дополнила шарфом и серьгами от местного ювелирного дома Onitaa.

Супруги уже успели провести ряд встреч в Исламабаде, в том числе с местными школьниками. Герцогиня побывала в одном из городских образовательных учреждений, где пообщалась с детьми.

Снимки со встречи появились в соцсети и многие отметили, что супруга принца оделась очень скромно. Например, ее туфли стоили всего 38 долларов, что в пересчете на рубли составляет примерно 2,5 тысячи, сообщает сайт Радио «КП».

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Принц Уильям и Кейт Миддлтон прокатились на тук-туке в Пакистане
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