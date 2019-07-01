Звездные истории Принцесса Диана и ее невестки Кэйт и Меган: сходства и различия 
Звездные истории

Принцесса Диана и ее невестки Кэйт и Меган: сходства и различия 

Ольга Моисеева

1 июля принцессе Диане, «народной» принцессе, которую любила вся Британия, исполнилось бы 58 лет.

Сегодня внимание британского народа приковано к ее невесткам – Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской, и Меган Маркл, герцогине Сассекской. Психологи утверждают: мужчины, выбирая жену, подсознательно ищут женщину, похожую на их мать. Работает ли это правило с сыновьями Леди Ди – принцами Уильямом и Гарри? 

Невесток принцессы Дианы – Кейт Миддлтон и Меган Маркл – часто сравнивают с их знаменитой свекровью, находя весьма похожими их туалеты, а также манеру поведения при дворе. 

Впрочем, если присмотреться, то можно найти довольно много отличий и в судьбах, и в нарядах, и в привычках. 

Происхождение. Кто из них – Золушка из народа? 

Диана – вовсе не «простушка». В числе ее предков – английская королева Мария Стюарт, а также киевский князь Владимир Красное Солнышко. 

Кейт Миддлтон. Фото
Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress

В отличие от Дианы, у Кейт отсутствуют дворянские корни. Ее отец – авиадиспетчер, а мама – стюардесса.  

Меган Маркл. Фото
Меган Маркл. Фото: Globallookpress

И Меган тоже не может похвалиться благородным происхождением: ее отец работал в киноиндустрии, а мама вела деятельность социального работника и преподавала йогу. Впрочем, по сведениям специалистов, есть данные о том, что среди предков Меган  король Англии Эдуард III. 

Прилежание. Диана не любила учиться 

В юности будущую принцессу Диану нельзя было назвать прилежной ученицей. Правда, она компенсировала неудачи в учебе успехами в танцах, даже завоевывала первые места на школьных танцевальных конкурсах. 

Кейт Миддлтон получила высшее образование (это, кстати, впервые в истории Англии). Танцами она не увлекалась – зато увлекалась театром. 

И у Меган Маркл есть высшее образование – она окончила Северо-Западный университет. 

Начало карьеры. Все трудились, как пчелки 

Достигнув совершеннолетия, Диана перебралась в Лондон. Наследница английских дворян не гнушалась работать уборщицей, гладила одежду, а потом довольно долго трудилась воспитательницей в детском саду, получая чуть больше одного фунта за час работы. 

Кейт Миддлтон тоже не сидела сложа руки  девушка работала в отделе закупок крупного магазина одежды и даже планировала запустить собственную линию детской одежды. 

Что касается Меган Маркл, то она до встречи с принцем Гарри была довольно известной актрисой и фотомоделью. 

Истории знакомства.  Чарльз ухаживал за сестрой Дианы

Принцесса Диана и Принц Чарльз. Фото
Принцесса Диана и Принц Чарльз. Фото: Globallookpress

Принц Чарльз сначала оказывал знаки внимания старшей сестре Дианы – Саре, и только потом «переключился» на 16-летнюю Диану.  

Принц Уильям влюбился в Кейт, когда увидел девушку на подиуме, — она демонстрировала модные наряды в университете. 

О том, что принц Гарри встречается с 35-летней разведенной актрисой Меган Маркл, стало известно в ноябре 2016 года. Спустя год они официально объявили о своей помолвке. 

Мультфильмы или сериалы? 

Известно, что принцесса Диана обожала смотреть по телевизору мультфильмы. Предпочтения Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, — сериалы, среди которых любимый – «Аббатство Даунтон» (герцогиня даже присутствовала на съемках некоторых серий). 

Любимое телешоу принца Гарри и Меган Маркл – «Голос. Дети». 

Любимые блюда принцесс 

Диана, как рассказывал ее личный повар, имела довольно простые вкусы – ей нравился сладкий хлебный пудинг.  

На столе Кейт Миддлтон чаще всего появляется тягучий тоффи пудинг, при этом герцогиня любит и сама приготовить что-нибудь вкусненькое. Кейт посещала специальные курсы и теперь нередко балует своих близких английскими колбасками и клубничным джемом. 

Меган Маркл привыкла к правильному и здоровому питанию: овсянка с фруктами, овощные салаты, паста с пармезаном. Любому десерту, по признанию Меган, она предпочтет бокал красного вина. И еще герцогиня Сассекская иногда не может отказаться от картошки фри. 

Скажи мне, кто твой друг… 

Принцесса Диана и Джон Траволта. Фото
Принцесса Диана и Джон Траволта. Фото: Globallookpress

В числе близких друзей принцессы Дианы были такие известные персоны, как Джанни Версаче, Элтон Джон, Джордж Майкл, Джон Траволта. 

Кейт Миддлтон самой своей близкой подругой называет сестру Пиппу. 

А бывшая киноактриса Меган Маркл, что вполне ожидаемо, водит дружбу с известными персонами из-за океана: ведь практически вся жизнь герцогини до переезда в Англию прошла в США. Среди ее близких друзей – владелец сети частных клубов Маркус Андерсон, жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо, звезда мирового тенниса Серена Уильямс, звезда Болливуда Приянка Чопра, звездный модельер Миша Нону. 

Замуж по любви или по расчету? 

Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза. Фото
Свадьба принцессы Дианы и принца Чарльза. Фото: Globallookpress

Жениться на Диане Спенсер принц Чарльз согласился только под напором матери, ведь он любил совсем другую женщину  Камиллу Паркер-Боулз, однако королеве Англии нужна была невестка с «голубой кровью», породистая. То есть о любви там изначально речи не шло. 

Кейт Миддлтон и принц Уильям, без сомнения, пошли под венец, будучи влюбленными друг в друга. Они довольно долго встречались, в их истории были расставания и встречи, так что свои чувства они успели проверить. 

Познакомившись с Меган Маркл, принц Гарри, как рассказывают, был покорен искренностью и чувством юмора девушки. Несмотря на протесты близких, он сделал Меган своей женой, так что здесь тоже – история о любви. 

Предпочтения в одежде 

Принцесса Диана. Фото
Принцесса Диана. Фото: Globallookpress

В гардеробе принцессы Дианы преобладали белые блузки – их было более 300, причем покупала их сама принцесса. 

Кейт Миддлтон. Фото
Кейт Миддлтон. Фото: Globallookpress
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Globallookpress
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото
Кейт Миддлтон и принц Уильям. Фото: Globallookpress

Кейт Миддлтон больше всего обожает шляпки – их у герцогини больше 40.  

Меган Маркл и принц Гарри. Фото
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress
Меган Маркл и принц Гарри. Фото
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress
Меган Маркл и принц Гарри. Фото
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Globallookpress

Вкус Меган Маркл отличается демократичностью – она любит носить джинсы-скинни с простыми белыми рубашками, туфли на устойчивом каблуке, балетки. Конечно, на официальных мероприятиях герцогиня появляется в «правильной» одежде, но для нее главное – не дороговизна и не громкий бренд, а качество: Меган тщательно следит за тем, чтобы одежда хорошо сидела на ней. Впрочем, с ее фигурой это нетрудно. 

Как невестки копируют стиль свекрови 

Принцесса Диана. Фото
Принцесса Диана. Фото: Globallookpress

Понятно, что, выходя замуж за принцев, обе девушки неизменно становились объектом повышенного внимания: все подданные Ее Величества ревниво следили, насколько стильно они одеваются, ведь Леди Ди считалась образцом стиля. 

Кейт проявила определенную мудрость, решившись почти дословно цитировать образы Дианы, — конечно, с поправкой на эпоху. 

И у стиля Меган Маркл тоже много общего со стилем ее знаменитой свекрови – например, любовь к белым блузкам и смокингам. Правда, принято считать, что Кейт придерживается более строгого и консервативного стиля, в нарядах же Меган порой просматривается ее свободолюбивая натура. 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Кейт МиддлтонМеган МарклПринцесса Диана

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принцесса Диана и ее невестки Кэйт и Меган: сходства и различия 
Интересно?
Поделись с друзьями: