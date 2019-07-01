Принцесса Диана и ее невестки Кэйт и Меган: сходства и различия 

1 июля принцессе Диане, «народной» принцессе, которую любила вся Британия, исполнилось бы 58 лет.

Сегодня внимание британского народа приковано к ее невесткам – Кейт Миддлтон, герцогине Кембриджской, и Меган Маркл, герцогине Сассекской. Психологи утверждают: мужчины, выбирая жену, подсознательно ищут женщину, похожую на их мать. Работает ли это правило с сыновьями Леди Ди – принцами Уильямом и Гарри?

Невесток принцессы Дианы – Кейт Миддлтон и Меган Маркл – часто сравнивают с их знаменитой свекровью, находя весьма похожими их туалеты, а также манеру поведения при дворе.

Впрочем, если присмотреться, то можно найти довольно много отличий и в судьбах, и в нарядах, и в привычках.

Происхождение. Кто из них – Золушка из народа?

Диана – вовсе не «простушка». В числе ее предков – английская королева Мария Стюарт, а также киевский князь Владимир Красное Солнышко.

В отличие от Дианы, у Кейт отсутствуют дворянские корни. Ее отец – авиадиспетчер, а мама – стюардесса.

И Меган тоже не может похвалиться благородным происхождением: ее отец работал в киноиндустрии, а мама вела деятельность социального работника и преподавала йогу. Впрочем, по сведениям специалистов, есть данные о том, что среди предков Меган – король Англии Эдуард III.

Прилежание. Диана не любила учиться

В юности будущую принцессу Диану нельзя было назвать прилежной ученицей. Правда, она компенсировала неудачи в учебе успехами в танцах, даже завоевывала первые места на школьных танцевальных конкурсах.

Кейт Миддлтон получила высшее образование (это, кстати, впервые в истории Англии). Танцами она не увлекалась – зато увлекалась театром.

И у Меган Маркл есть высшее образование – она окончила Северо-Западный университет.

Начало карьеры. Все трудились, как пчелки

Достигнув совершеннолетия, Диана перебралась в Лондон. Наследница английских дворян не гнушалась работать уборщицей, гладила одежду, а потом довольно долго трудилась воспитательницей в детском саду, получая чуть больше одного фунта за час работы.

Кейт Миддлтон тоже не сидела сложа руки – девушка работала в отделе закупок крупного магазина одежды и даже планировала запустить собственную линию детской одежды.

Что касается Меган Маркл, то она до встречи с принцем Гарри была довольно известной актрисой и фотомоделью.

Истории знакомства. Чарльз ухаживал за сестрой Дианы

Принц Чарльз сначала оказывал знаки внимания старшей сестре Дианы – Саре, и только потом «переключился» на 16-летнюю Диану.

Принц Уильям влюбился в Кейт, когда увидел девушку на подиуме, — она демонстрировала модные наряды в университете.

О том, что принц Гарри встречается с 35-летней разведенной актрисой Меган Маркл, стало известно в ноябре 2016 года. Спустя год они официально объявили о своей помолвке.

Мультфильмы или сериалы?

Известно, что принцесса Диана обожала смотреть по телевизору мультфильмы. Предпочтения Кейт Миддлтон, герцогини Кембриджской, — сериалы, среди которых любимый – «Аббатство Даунтон» (герцогиня даже присутствовала на съемках некоторых серий).

Любимое телешоу принца Гарри и Меган Маркл – «Голос. Дети».

Любимые блюда принцесс

Диана, как рассказывал ее личный повар, имела довольно простые вкусы – ей нравился сладкий хлебный пудинг.

На столе Кейт Миддлтон чаще всего появляется тягучий тоффи пудинг, при этом герцогиня любит и сама приготовить что-нибудь вкусненькое. Кейт посещала специальные курсы и теперь нередко балует своих близких английскими колбасками и клубничным джемом.

Меган Маркл привыкла к правильному и здоровому питанию: овсянка с фруктами, овощные салаты, паста с пармезаном. Любому десерту, по признанию Меган, она предпочтет бокал красного вина. И еще герцогиня Сассекская иногда не может отказаться от картошки фри.

Скажи мне, кто твой друг…

В числе близких друзей принцессы Дианы были такие известные персоны, как Джанни Версаче, Элтон Джон, Джордж Майкл, Джон Траволта.

Кейт Миддлтон самой своей близкой подругой называет сестру Пиппу.

А бывшая киноактриса Меган Маркл, что вполне ожидаемо, водит дружбу с известными персонами из-за океана: ведь практически вся жизнь герцогини до переезда в Англию прошла в США. Среди ее близких друзей – владелец сети частных клубов Маркус Андерсон, жена премьер-министра Канады Софи Грегуар Трюдо, звезда мирового тенниса Серена Уильямс, звезда Болливуда Приянка Чопра, звездный модельер Миша Нону.

Замуж по любви или по расчету?

Жениться на Диане Спенсер принц Чарльз согласился только под напором матери, ведь он любил совсем другую женщину – Камиллу Паркер-Боулз, однако королеве Англии нужна была невестка с «голубой кровью», породистая. То есть о любви там изначально речи не шло.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, без сомнения, пошли под венец, будучи влюбленными друг в друга. Они довольно долго встречались, в их истории были расставания и встречи, так что свои чувства они успели проверить.

Познакомившись с Меган Маркл, принц Гарри, как рассказывают, был покорен искренностью и чувством юмора девушки. Несмотря на протесты близких, он сделал Меган своей женой, так что здесь тоже – история о любви.

Предпочтения в одежде

В гардеробе принцессы Дианы преобладали белые блузки – их было более 300, причем покупала их сама принцесса.

Кейт Миддлтон больше всего обожает шляпки – их у герцогини больше 40.

Вкус Меган Маркл отличается демократичностью – она любит носить джинсы-скинни с простыми белыми рубашками, туфли на устойчивом каблуке, балетки. Конечно, на официальных мероприятиях герцогиня появляется в «правильной» одежде, но для нее главное – не дороговизна и не громкий бренд, а качество: Меган тщательно следит за тем, чтобы одежда хорошо сидела на ней. Впрочем, с ее фигурой это нетрудно.

Как невестки копируют стиль свекрови

Понятно, что, выходя замуж за принцев, обе девушки неизменно становились объектом повышенного внимания: все подданные Ее Величества ревниво следили, насколько стильно они одеваются, ведь Леди Ди считалась образцом стиля.

Кейт проявила определенную мудрость, решившись почти дословно цитировать образы Дианы, — конечно, с поправкой на эпоху.

И у стиля Меган Маркл тоже много общего со стилем ее знаменитой свекрови – например, любовь к белым блузкам и смокингам. Правда, принято считать, что Кейт придерживается более строгого и консервативного стиля, в нарядах же Меган порой просматривается ее свободолюбивая натура.