Звездный стиль

Кейт Миддлтон в Пакистане скопировала образ принцессы Дианы

Герцогиня Кембриджская сошла с трапа самолета в силуэтном платье, добавив к наряду брюки-дудочки.

Кейт Миддлтон в Пакистане скопировала образ принцессы Дианы
Кейт Миддлтон (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Кейт Миддлтон прибыла в Пакистан в компании своего супруга — принца Уильяма. Репортеры западных изданий не смогли оставить без внимания тот факт, что герцогиня Кембриджская скопировала для этой официальной поездки наряд ныне покойной принцессы Дианы, отдав предпочтение стилизованному под традиционную одежду шальвар-камиз. Этот наряд сочетает в себе удлиненную тунику или платье с брюками-дудочками.

Напомним, что невестка королевы Елизаветы II посещала Пакистан еще в далеком 1996 году. Тогда Диана появилась на публике в тунике и тканевых брюках свободного кроя, прикрыв шею и зону декольте шифоновым платком.

Примечательно, что возлюбленная принца Уильяма при выборе образа отдала предпочтение той же цветовой палитре, что и ее свекровь, заказав наряд бледно-голубого оттенка.

Отметим, что супруг Кейт Миддлтон позировал перед объективами фотокамер в классическом черном костюме, подобрав к вечернему туалету белую сорочку и синий галстук. Свой образ герцогиня Кембриджская дополнила бежевыми туфлями-лодочками, не став убирать под платок длинные локоны.

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Кейт Миддлтон в Пакистане скопировала образ принцессы Дианы
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