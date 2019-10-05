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Меган Маркл и принц Гарри обнародовали видео о туре по Африке

Короткий ролик собрал самые яркие моменты поездки.

Меган Маркл и принц Гарри обнародовали видео о туре по Африке
Принц Гарри и Меган Маркл Фото: globallookpress.com

Тур по Африке, в которой отправились 10 дней назад принц Гарри и его супруга Меган Маркл, завершился. За это время королевская пара успела провести не один десяток встреч с местными жителями и общественниками. Принц Гарри повторил поступок своей мамы, покойной принцессы Дианы и прошел по минному полю.

Поездка в Африку стала важной для Меган Маркл и принца Гарри еще по одной причине – вместе с ним впервые в путешествие отправился их сын Арчи. Напомним, супруги стали родителями прошлой весной.

Чтобы подвести небольшой итог, а также поделиться всеми событиями прошедшего тура, в своем официальном аккаунте они опубликовали короткое видео, которое объединило самые яркие моменты поездки в Африку.

«Королевский тур в Южную Африку подошел к концу, но герцог и герцогиня получили возможность оглянуться на невероятные 10 дней через Южную Африку, Ботсвану, Анголу и Малави. Мы преодолели 15 000 миль через юг Африки, где встретили так много удивительных людей», — говорится в большом обращении Меган Маркл и принца Гарри.

Ранее сообщалось, что королевская пара потеряла терпение и подала в суд на британское издательство Associated Newspapers, которое объединяет сразу несколько таблоидов. Герцоги пошли на такой шаг после того, как репортеры взломали телефон Меган Маркл.

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Меган Маркл и принц Гарри обнародовали видео о туре по Африке
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