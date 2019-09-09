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Принц Уильям поделился секретом: его дочь обожает единорогов

Принцесса Шарлотта подтвердила слова отца.

Принц Уильям поделился секретом: его дочь обожает единорогов
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Frank Molter/dpa

Герцог Кембриджский Уильям поделился с журналистами забавной подробностью о своей маленькой дочери. Как рассказал СМИ принц, четырехлетняя Шарлотта обожает единорогов. Такое заявление Уильям сделал во время мероприятия, посвященного Дню спасательных служб Великобритании. Увидев поделки детей одного из пожарных, он обратил внимание на единорога, выполненного из цветных шаров. «Моя дочь любит единорогов. Очень здорово», — сказал он. 

Свою любовь к сказочным существам Шарлотта подтвердила накануне. Фотографы сняли ее мать, Кейт Миддлтон, несущей рюкзак маленькой принцессы. Сумку украшал розовый брелок в виде единорога.

Принц Уильям и Кейт Мидлтон
Принц Уильям и Кейт Мидлтон. Фото: ALPR/AdMedia

А еще раньше пользователи интернета обратили внимание, как в время прогулки Шарлотта несла детский клатч в форме волшебного коня с рогом. 

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Принц Уильям поделился секретом: его дочь обожает единорогов
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