Варшавер обрисовал будущее дочери Захарова в «Ленкоме»

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что после смерти художественного руководителя театра Марка Захарова дочь мэтра Александра не потеряет своих позиций. На данный момент известно, что актриса задействована в главных ролях сразу в шести спектаклях.

При этом Варшавер подчеркнул, что в ближайшее время именно Александра Захарова будет продолжать работу над спектаклем «Капкан», который ее отец не успел закончить. В этом ей будет помогать режиссер Игорь Фокин.

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Варшавер также сказал, что не нужно будет в будущем называть его художественным руководителем «Ленкома». Эта должность навечно останется за Марком Захаровым, который, как он выразился, был великим и гениальным. При этом Варшавер отметил, что сам ставить спектакли не собирается – все-таки он не режиссер в его классическом понимании.

«Ни один захаровский спектакль не должен уйти из репертуара, потому что каждый его спектакль — это кладезь. Но мы, безусловно, не можем жить только тем репертуаром, который есть», — заявил Марк Варшавер, слова которого приводит «Комсомольская правда».

Напомним, что смерть режиссера потрясла многих россиян. Художественного руководителя «Ленкома» обожали миллионы жителей нашей страны. Уже известно, что театр будет носить имя Марка Захарова. Многие народные артисты отмечали, что маститый театральный деятель для них за годы совместной работы стал словно родной отец. В частности, актер Дмитрий Певцов говорил, что именно Захаров заменил ему папу, после того, как его родной отец ушел из жизни. Кстати, Певцов за последнее время опубликовал сразу несколько постов в память о режиссере. Не забыл он и о том, что 13 октября Марк Захаров мог бы отметить свой очередной день рождения. До своего 86-летия он не дожил буквально две недели.