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Дюжев высказался о Захарове: «Он учил нас быть универсальными солдатами»

При этом он отметил, что режиссер очень редко улыбался.

Дюжев высказался о Захарове: «Он учил нас быть универсальными солдатами»
Дюжев переживает из-за смерти Захарова/globallookpress.com

Актер Дмитрий Дюжев в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ высказался об уходе из жизни художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова. Напомним, что легендарный режиссер похоронен на Новодевичьем кладбище столицы. Он скончался в возрасте 85 лет.

Марк Захаров. Фото
Марк Захаров умер в возрасте 85 лет/globallookpress.com

«Мы собрались курсом, выпуска 1999 года, чтобы почтить его память. Он редко улыбался, но если смеялся, то для нас это была высшая награда. Марк Анатольевич учил нас быть универсальными солдатами. Учил быть инструментом в руках режиссера», — добавил Дмитрий Дюжев.

Сильно переживает в связи со смертью режиссера и известный актер Александр Лазарев-младший. Захарова он всегда считал своим учителем.

«Он для меня отец в театре и кино. Спасибо ему за мою судьбу и спасибо за то, чему он меня научил. Он воспитал целое поколение выдающихся артистов. Огромная ему благодарность за его спектакли и его фильмы. Главный совет, который он мне дал – сдерживаться», — заявил Александр Лазарев-младший.

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Дюжев высказался о Захарове: «Он учил нас быть универсальными солдатами»
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