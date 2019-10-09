Сафронов потребовал передать бразды правления «Ленкомом» дочери Захарова

Художник Никас Сафронов потребовал, чтобы бразды правления театром «Ленком» перешли к дочери скончавшегося режиссера Марка Захарова Александре. Сейчас, напомним, сразу две должности занимает директор театра Марк Варшавер.

«Она получила от своего отца огромный опыт. Она с молоком матери впитала и сам театр, и его закулисье», — заявил прославленный художник.

Как уверяет Сафронов, дочь была очень близка со своим звездным отцом. Только ее он посвящал в некоторые тонкости управления театром, о которых другие не знают. Сафронов напомнил, что есть прекрасные примеры наследственности. Театром Аркадия Райкина успешно управлял его сын Константин. В цирке Юрия Никулина сейчас директором и худруком работает сын артиста Максим.

Художник отметил, что ему по душе личность Александры Захаровой. Актриса, как он сказал, самостоятельная единица, очень талантливая и красивая женщина. Он уверен, что при ней «Ленком» можно было бы увидеть с новой стороны, сообщает портал Dni.ru.