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Сафронов потребовал передать бразды правления «Ленкомом» дочери Захарова

Как считает художник, у Александры за плечами огромный опыт.

Сафронов потребовал передать бразды правления «Ленкомом» дочери Захарова
Сафронов хочет, чтобы "Ленком" возглавила дочь Захарова/globallookpress.com

Художник Никас Сафронов потребовал, чтобы бразды правления театром «Ленком» перешли к дочери скончавшегося режиссера Марка Захарова Александре. Сейчас, напомним, сразу две должности занимает директор театра Марк Варшавер.

Марк Захаров. Фото
Марк Захаров скончался в конце сентября в столице/globallookpress.com

«Она получила от своего отца огромный опыт. Она с молоком матери впитала и сам театр, и его закулисье», — заявил прославленный художник.

Как уверяет Сафронов, дочь была очень близка со своим звездным отцом. Только ее он посвящал в некоторые тонкости управления театром, о которых другие не знают. Сафронов напомнил, что есть прекрасные примеры наследственности. Театром Аркадия Райкина успешно управлял его сын Константин. В цирке Юрия Никулина сейчас директором и худруком работает сын артиста Максим.

Художник отметил, что ему по душе личность Александры Захаровой. Актриса, как он сказал, самостоятельная единица, очень талантливая и красивая женщина. Он уверен, что при ней «Ленком» можно было бы увидеть с новой стороны, сообщает портал Dni.ru.

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Сафронов потребовал передать бразды правления «Ленкомом» дочери Захарова
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