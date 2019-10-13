Что происходит в «Ленкоме» после смерти Марка Захарова

13 октября – день рождения легендарного Марка Захарова. Он стал легендой еще при жизни, много лет радуя своих зрителей фильмами и спектаклями, отличавшимися неповторимым авторским почерком.

Он зажигал для нас звезды, которые продолжают светить и после его ухода, – такого неожиданного и горестного Марка Анатольевича не стало совсем недавно. Он не дожил до своего 86-летия каких-то две недели.

Режиссером неоконченного спектакля Марка Захарова назначена его дочь

Какие изменения происходят сейчас в знаменитом «Ленкоме»? Об этом мы спросили директора театра Марка Варшавера.

«Вы знаете, никаких изменений, — ответил нам Марк Борисович. — Как работали, так и будем работать. Вспоминая его… И, заканчивая спектакль, который он немножко не доделал, — спектакль «Капкан», сценическая версия Захарова Марка Анатольевича. Доделывать спектакль в качестве режиссера, мы приняли решение, будет Александра Марковна Захарова. Уже на днях она начала репетировать с коллективом, чтобы доделать этот спектакль».

Спектакль готов на 90 процентов

Мы поинтересовались – насколько готов спектакль, много ли придется дорабатывать? Марк Варшавер уверил нас в том, что практически всю работу Захаров успел сделать еще до того, как заболел:

«85-90 процентов уже было готово, он ведь его даже прогнал перед отпуском, так что спектакль практически был готов. Но нужно все равно провести работу – подчистить, нужно, чтобы актеры вошли в декорации, которых раньше не было. Это большая работа, которую народная артистка Александра Марковна, конечно, может сделать, тем более – зная, что именно хотел Марк Анатольевич. У нее осталось множество бумажек с какими-то «почеркушками» Марка Анатольевича, с его замечаниями, — все это у нее есть».

Премьера пройдет в назначенные Захаровым дни

Конечно, мы не могли не уточнить — когда зрители смогут увидеть этот спектакль? Оказалось – довольно скоро, меньше, чем через два месяца:

«2 и 3 декабря, — ответил Марк Варшавер. — Мы уже продаем билеты. Мы не имеем права задержать спектакль хотя бы на день, потому что это – дело чести Марка Анатольевича. Он очень хотел… Если бы вы знали, как рвался, уже когда лежал в больнице, в театр, чтобы репетировать, чтобы закончить эту постановку…».

Напомним – эти даты, 2 и 3 декабря, назначил для премьеры спектакля «Капкан» еще сам Марк Анатольевич. Именно поэтому для всех артистов «Ленкома» так важно успеть завершить работу к этим дням. Они не хотят подвести любимого мэтра…

Надо думать – тысячи зрителей, поклонников творчества Марка Захарова и его детища – «Ленкома» — с нетерпением ждут этой премьеры, чтобы еще раз насладиться режиссерским талантом этого удивительного человека. Без сомнения – постановка, начатая Марком Анатольевичем и продолженная Александрой Марковной, вызовет у зрителей смешанные чувства, среди которых непременно будет и грусть.

Мы желаем Александре Захаровой, Марку Варшаверу и всем соратникам Марка Захарова мужества, сил и стойкости. И, конечно, дальнейших успехов – «Ленкому».