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Здоровье Галины Волчек подорвала смерть Марка Захарова

Художественный руководитель «Современника» призналась, что не очень хорошо себя чувствует.

Здоровье Галины Волчек подорвала смерть Марка Захарова
У Волчек проблемы со здоровьем/globallookpress.com

Здоровье художественного руководителя «Современника», 85-летней Галины Волчек, подорвала смерть ее товарища и друга, режиссёра Марка Захарова. Об этом было сказано в эфире программы «Ты не поверишь!», которая выходит на канале НТВ.

Галина Волчек. Фото
У Волчек проблемы со здоровьем/globallookpress.com

Звезда, надо признать, действительно сильно сдала за последнее время. На встрече с артистами своего театра она заявила, что неважно себя чувствует. «Я так долго не болела, поэтому вы, конечно, должны меня понять. Я не знаю, как назвать этого человека, который будет помогать и быть здесь, когда должна была быть только я. Это не может быть просто для вас. Мне не дадут спокойно работать из-за здоровья. Ни моя семья, ни врачи. Я проболела весь отпуск. Лежала в больницах. За всю жизнь належалась теперь», — сказала Галина Волчек.

Также она дала наставление своим артистам. «Мы должны думать только об одном. Чтобы наша компания держалась друг за друга. И чтобы вы понимали, что вы стена, которую пробить невозможно. Все вместе. Так и надо держаться друг за друга», — заметила худрук «Современника».

«Я все равно буду с вами. Я буду все время на телефоне, хотя врачи мне будут это запрещать», — добавила она.

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Галина ВолчекМарк Захаровтеатр "Современник"
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Здоровье Галины Волчек подорвала смерть Марка Захарова
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