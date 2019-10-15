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Варшавер рассказал, кто получит деньги за авторские отчисления от спектаклей Захарова

Директор «Ленкома» признался, что при жизни режиссер отказался от гонораров как постановщик.

Варшавер рассказал, кто получит деньги за авторские отчисления от спектаклей Захарова
Варшавер рассказал, кому достанутся деньги от постановок Захарова/globallookpress.com

Директор «Ленкома» Марк Варшавер заявил, что режиссер театра Марк Захаров при жизни получал отчисления по договору с театром. Дело в том, что он ставил почти все спектакли. Часто Захаров выступал автором сценических версий.

Марк Захаров с дочерью. Фото
Захаров оставил после себя серьезное наследство/globallookpress.com

«Теперь авторские права унаследует его дочь — Александра Марковна Захарова. Кстати, ему были положены гонорары как режиссеру-постановщику, но он сам от них отказался», — заявил Марк Варшавер.

Между тем осведомленные источники сообщили, что на момент смерти Захарова на его банковских счетах была очень приличная денежная сумма. Не менее пятнадцати миллионов рублей.

Два года назад в декларациях о доходах Захаров указывал, что заработал почти 23 миллиона рублей. Также известно, что его единственная дочь теперь получит в свое распоряжение дом в районе Куркино, площадь которого свыше пятисот квадратных метров. У Марка Захарова есть огромный земельный участок. Риелторы утверждают, что он стоит не менее пятидесяти миллионов рублей. Также художественный руководитель «Ленкома» был владельцем квартиры на Тверской. Это самый лакомый кусочек наследства. Ее стоимость около ста миллионов рублей, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что после смерти худрука «Ленкома» стало известно, что Марк Варшавер решил никого не приглашать на его должность. Это было его совместное решение с народными артистами, которые отмечали, что полностью доверяют Варшаверу. По их словам, им нравится в каком направлении развивается ведущий театр страны.

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Варшавер рассказал, кто получит деньги за авторские отчисления от спектаклей Захарова
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