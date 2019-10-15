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Киновед Раззаков раскрыл гонорары Захарова в восьмидесятых годах

Самый большой заработок у режиссера был за картину «Убить дракона».

Киновед Раззаков раскрыл гонорары Захарова в восьмидесятых годах
Зхааров неплохо зарабатывал на своих фильмах/globallookpress.com

Киновед и писатель Федор Раззаков рассказал, сколько на своих картинах зарабатывал режиссер Марк Захаров в восьмидесятых годах. Как он отметил, его заработки в то время перевалили за 5 тысяч рублей в месяц. С учетом, что средняя зарплата по стране была чуть выше двухсот рублей в 1988 году – это совсем даже неплохо.

Марк Захаров. Фото
Захаров неплохо зарабатывал в восьмидесятых годах/globallookpress.com

При этом известно, что самый большой гонорар Марк Захаров получил за картину «Убить дракона». Тогда он заработал около десяти тысяч рублей.

«Тогда как раз наступила эра кооперативного кино (частного), во-вторых, это была совместная постановка (с ФРГ), а в-третьих, Захаров был еще и автором сценария (с Григорием Гориным)», — заявил Раззаков.

Как сказал киновед, выдающийся режиссёр мог бы стать миллионером, но снимать картины часто у него просто не получалось. Марк Захаров был занят в театре. Кстати, там также были тогда неплохие заработки. В восьмидесятых годах, как заметил киновед, счет пошел на тысячи. Захаров стал выпускать коммерческие спектакли, рок-оперы, что не разрешалось в те годы делать никому, кроме выдающегося худрука и его родного «Ленкома», сообщает «Комсомольская правда».

Отметим, что Марк Захаров ушел из жизни в конце сентября нынешнего года. Его уход потряс многих в «Ленкоме», да и во всей стране. Режиссера сильно любили россияне. Известно, что теперь сразу две должности в театре будет совмещать Марк Варшавер. Он специально собирал всех народных артистов «Ленкома, чтобы решить будущее театра. Никто из них не стал возражать против того, что Варшавер будет сидеть сразу на двух стульях.

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Марк ВаршаверМарк ЗахаровТеатр "Ленком"Федор Раззаков
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Киновед Раззаков раскрыл гонорары Захарова в восьмидесятых годах
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