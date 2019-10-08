Ширвиндт появился на съемках программы после смерти Захарова

Известный актер и режиссер, судя по всему, пришел в себя после ухода из жизни близкого друга.

Актер и режиссер Александр Ширвиндт, который очень сильно переживал после смерти своего близкого друга художественного руководителя «Ленкома» Марка Захарова, появился на съемках программы. Ролик со своим отцом выложил его сын актер и телеведущий Михаил Ширвиндт в Instagram.

«Вот приехали на съемку в приличную передачу. Думали, что здесь будет что-то сервированное, неслыханное. Но нет. Сырок «Дружба». Естественно, что папа сразу его и схватил», — заявил Михаил Ширвиндт.

«Ну да, потому что у меня единственная вожделенная еда – это «Дружба», — сказал Ширвиндт-старший. «А почему тогда шпрот нету и вареного лука. Если уж так потакать?» — заметил Михаил. «Ну ладно. Не до такой степени», — отреагировал отец.

«Ты действительно будешь есть этот сыр?» — спросил в конце ролика сын. «Обязательно», — ответил Ширвиндт-старший. «Ну я не буду это снимать, а то люди расстроятся», — сказал Михаил.