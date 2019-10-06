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Откровения актеров: за всеми фильмами Захарова стояла тень Абдулова

Режиссер собственноручно взрастил звезду и своего партнера.

Откровения актеров: за всеми фильмами Захарова стояла тень Абдулова
Абдулов. Фото Gennadii Usoev /Global look press

Александра Абдулова называли талисманом Захарова. Великий режиссер включал актера во все свои фильмы. Некоторые эксперты считают, что знаменитый артист был чистой воды продуктом Захарова. Он вытащил его из небытия, создал, как Пигмалион свою Галатею.

«Мне кажется, на Абдулове Марк Захаров поставил эксперимент. С его помощью он проверил, как можно режиссеру создать своего актера», — рассказал в программе «Тайны кино» («Москва 24») Иван Агапов, народный артист.

Создав «своего актера», Захаров вскоре стал получать отдачу. По мнению Леонида Ярмольника, энергией Абдулова были наполнены все фильмы и спектакли режиссера. «Если говорить о труппе Захарова, то Саша больше всех был его артистом. Он его родил, как артиста».

По словам Елены Валюшкиной, Абдулов фактически чувствовал себя партнером Захарова и больше других фонтанировал идеями. «Даже, когда не было его съемочного дня, он все равно присутствовал на съемках. Если смотреть фильмы Марка Анатольевича, нужно понимать, что практически везде за кадром стоит Александр Абдулов», — сказала она.

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Елена ВалюшкинаЗахаровЛеонид ЯрмольникМарк Захаровталант Захарова
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Откровения актеров: за всеми фильмами Захарова стояла тень Абдулова
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