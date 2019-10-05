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Захаров признавался, что для него самым близким персонажем был Мюнхгаузен

Художественный руководитель «Ленкома» считал, что чем-то похож на него.

Захаров признавался, что для него самым близким персонажем был Мюнхгаузен
Захаров сравнивал себя с Мюнхгаузеном/globallookpress.com

Режиссер Марк Захаров признавался в одном из неопубликованных интервью, что для него в жизни самым близким персонажем был барон Мюнхгаузен. Он считал, что тот, как и он сам, большой сочинитель, мечтатель и герой. Этого персонажа он считал знаковым в своей судьбе.

Марк Захаров. Фото
Захаров сравнивал себя с бароном Мюнхгаузеном/globallookpress.com

В то же время Марк Захаров всегда говорил, что прямого автобиографического переложения своей судьбы на экран и сцену в его творчестве всё-таки не наблюдается. Он также утверждал, что Мюнхгаузен стал для него родным и близким в период, когда в его родной стране властвовала цензура, когда многим художникам ломали судьбы, а многие картины и спектакли просто запрещались.

«Тот самый Мюнхгаузен, которому предписали отказаться от лишнего дня в году, а ведь он хотел подарить его людям», — говорил выдающийся режиссер, слова которого приводит портал trud.ru.

Отметим, что Марк Захаров скончался 28 сентября в одной из столичных клиник. Похоронили легенду «Ленкома» спустя несколько дней на Новодевичьем кладбище столицы. Проститься с ним пришли сотни жителей столицы.

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Захаров признавался, что для него самым близким персонажем был Мюнхгаузен
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