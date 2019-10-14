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Виторган и Нинидзе позировали на премьере в стильных брючных костюмах

На красной дорожке влюбленные держались за руки.

Виторган и Нинидзе позировали на премьере в стильных брючных костюмах
Максим Виторган Фото: globallookpress.com

В столичном кинотеатре «Октябрь» представители отечественного шоу-бизнеса собираются на премьеру картины «Текст», где главные роли сыграли Александр Петров и Кристина Асмус. Одними из первых гостей специального показа драмы стали актер Максим Виторган и певица Нино Нинидзе.

Для выхода на красную дорожку они выбрали стильные брючные костюмы. Различался только цвет их нарядов. Максим Виторган предпочел серый костюм, Нино Нинидзе – черный. На премьере они появились, держась за руки. С их лица не сходила улыбка, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro с места события.

Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере фильма «Текст». Фото
Максим Виторган и Нино Нинидзе на премьере фильма «Текст». Фото: Кристина Десятова

Напомним, российская картина «Текст» выйдет в широкий прокат уже через считанные дни – 24 октября. В основу киноленты лег одноименный роман писателя Дмитрия Глуховского. По сюжету в руки героя, которого играет Александра Петров, попадает телефон другого человека, и персонаж начинает жить чужой жизнью.

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"Текст"Виторган и НинидзеМаксим ВиторганМаксим Виторган последние новостиНино НинидзеФильм "Текст"
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Виторган и Нинидзе позировали на премьере в стильных брючных костюмах
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