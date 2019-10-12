Звездный стиль

Собчак пришла на дегустацию в стиле оверсайз

Образ светская львица завершила крупной сумкой от модного бренда.

Собчак пришла на дегустацию в стиле оверсайз
Ксения Собчак. Фото: Global Look Press

Ксения Собчак в компании с подругой – ювелиром Яной Расковаловой – посетила дегустацию. Для светского мероприятия журналистка выбрала стиль оверсайз. Дополнив его крупной сумкой-тоутом Off-White.

Звезда «Дома-2» надела плиссированную длинную юбку и черный с отливом топ. Ее образ мог бы стать глобальным черным, однако Ксения набросила на плечи свободного кроя жакет темно-синего цвета с едва заметной модной полоской.

Ресторатор Аркадий Новиков и журналист Ксения Собчак. Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/
Ресторатор Аркадий Новиков и журналист Ксения Собчак. Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Городской образ Собчак завершила трендовой сумкой Off-White из серии Sculpture. Эксперты признали этот аксессуар в числе лучших на прошедшей Неделе моды в Париже. Сумка выполнена из натуральной черной кожи и имеет объем макси, необычайно популярный в настоящее время. Он как бы говорит за свою хозяйку, что она женщина деловая, но не против хорошего шопинга. То есть буквально кричит о ее успешности.

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Ксения Собчаковерсайз
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Собчак пришла на дегустацию в стиле оверсайз
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