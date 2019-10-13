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Ксения Собчак порассуждала о зависти

Ведущая поделилась мнением о тех людях, которые стараются сделать все, чтобы успешных знакомых постигла неудача.

Ксения Собчак порассуждала о зависти
Ксения Собчак. Фото: Кристина Безбородова/ЭГ

Ксения Собчак не так часто делится с подписчиками рассуждениями о психологии людей. Однако каждый раз ее посты вызывают шквал комментариев. На этот раз Ксения решила поговорить о том, что вынуждает людей испытывать комплексы по отношению к другим. 

«Когда я вижу кого-то красивее,у мнее, лучше, мое единственное желание -насладиться этим человеком, искупаться в этой красоте и научиться чему-то, если есть чему», — пишет Собчак. И добавляет, что у многих возникает в таких ситуациях обратная реакция. По словам ведущей, такие люди начинают испытывать комплексы и, как следствие, стараются «низвергнуть прекрасное». 

В своем посте Ксения пытается понять причины такого поведения. Она приходит к выводу, что отдельные люди, не имея желания достигать чего-то самим, радуются провалам других. «Низвергнутые кумиры многим заменяют собственные победы», — подводит итог Ксения. 

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Ксения Собчак порассуждала о зависти
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