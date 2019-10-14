Влюбленный Богомолов запечатлел Собчак в мини-платье во время отдыха

Пользователи поинтересовались, когда же в семье случится пополнение.

Константин Богомолов поделился снимком молодой супруги Ксении Собчак. Светская львица запечатлена на берегу моря, босая и в мини-платье с принтом из красных маков. На этот раз знаменитая блондинка не пытается подчеркнуть свой статус или шокировать общественность, хотя после катафалка уже трудно чем-то удивить, Ксюша просто дурачится в компании любимого.

«Мое море», — подписал серию снимков Богомолов, оставив тайной ведется ли речь действительно про море или это обращение к супруге.

Пользователи отметили, что перед ними редкий случай, когда можно посмотреть на простую и настоящую Собчак, а не на обложку глянцевого журнала.