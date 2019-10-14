НОВОСТИ

Влюбленный Богомолов запечатлел Собчак в мини-платье во время отдыха

Пользователи поинтересовались, когда же в семье случится пополнение.

Влюбленный Богомолов запечатлел Собчак в мини-платье во время отдыха
Константин Богомолов показал как отдыхает его молодая супруга ФОТО: https://www.instagram.com/xenia_sobchak

Константин Богомолов поделился снимком молодой супруги Ксении Собчак. Светская львица запечатлена на берегу моря, босая и в мини-платье с принтом из красных маков. На этот раз знаменитая блондинка не пытается подчеркнуть свой статус или шокировать общественность, хотя после катафалка уже трудно чем-то удивить, Ксюша просто дурачится в компании любимого.

«Мое море», — подписал серию снимков Богомолов, оставив тайной ведется ли речь действительно про море или это обращение к супруге.

Пользователи отметили, что перед ними редкий случай, когда можно посмотреть на простую и настоящую Собчак, а не на обложку глянцевого журнала.

«Интересно, братик у Платона скоро будет?» — интересуются в комментариях пользователи.

Но этот вопрос владелец страницы оставил без ответа.
Ранее экс-супруг Ксении Собчак прокомментировал ее свадьбу с режиссером. Он отметил, что не был приглашен на торжество и хотел бы оставить свое мнение при себе. Тем более, Максим Виторган уже состоит в отношениях с Нино Нинидзе, сообщает сайт Актуальные новости.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Константин БогомоловКсения Собчак
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Влюбленный Богомолов запечатлел Собчак в мини-платье во время отдыха
Интересно?
Поделись с друзьями: