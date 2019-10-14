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Ради платья для премьеры фильма«Текст» Асмус не ела пять дней

Актриса появилась на красной дорожке в элегантном черном наряде.

Ради платья для премьеры фильма«Текст» Асмус не ела пять дней
Кристина Асмус Фото: globallookpress.com

В Москве в кинотеатре «Октябрь» состоялся спецпоказ картины «Текст», где одну из главных ролей сыграла звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус. Супруга комика Гарика Харламова предстала в черном обтягивающем платье, которое дополнила лаконичными сережками и колье, сообщает корреспондент портала Teleprogramma.pro с места событий.

«Чтобы прийти на премьеру и влезть в этот наряд, я не ела дней пять», — высказалась артистка.

Кстати, для откровенных сцен в фильме «Текст», где Асмус предстала полностью обнаженной, ей пришлось строго ограничивать себя в питании на протяжении трех недель.

По сюжету картины, главные герои буквально «живут» в телефонах. Сама же Кристина не предает такое значение гаджетам.

Кристина Асмус на премьере фильма «Текст». Фото
Кристина Асмус на премьере фильма «Текст». Фото: Кристина Десятова

«Я не снимаю себя на телефон, у меня нет пикантных фотографий. Это самолюбование? Не понимаю, зачем это. У меня нет таких фотографий или каких-то особенных переписок с мужем», — отметила звезда сериала «Интерны».

В широкий прокат драма «Текст» выйдет уже в конце месяца – 24 октября. Напомним, на премьере картины появилось немало звезд отечественного шоу-бизнеса, одни из них – Нино Нинидзе и Максим Виторган.

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Ради платья для премьеры фильма«Текст» Асмус не ела пять дней
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