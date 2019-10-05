Звездный стиль

Кристина Асмус выбрала для себя платье как у Монро

Подписчики оценили нежный образ актрисы.

Кристина Асмус выбрала для себя платье как у Монро
Кристина Асмус/Фото: https://www.instagram.com/p/B26l3C6ikL6/

Актриса сериала «Интерны» и супруга Гарика Харламова Кристина Асмус отличается утонченным чувством стиля. Неоднократно поклонники хвалили артистку за удачный выбор наряда на выход. Вдохновляясь комплиментами, Кристина использует все более удачные сочетания. На этот раз для профессионального снимка миниатюрная актриса выбрала нежное, летящее, розовое платье с открытыми руками, отдаленно напоминающее наряд Мэрилин Монро. Поклонники отметили, что ненавязчивый цвет удачно подчеркнул румянец Асмус. Акцент на талии же придал образу больше воздушности. Многослойный ассиметричный подол -«роза» же подчеркнул красоту стройных ног .

Фолловеры Кристины поспешили сравнить девушку с Дюймовочкой и Золушкой. Многие стали спрашивать, где можно приобрести подобное платье. «Какая вы нежная! Прямо как фея из мультика», «Шикарная», «Вы разбили мне сердце», — пишут люди. Нашлись, впрочем, и те, кто больше интересовался не самим платьем, а личной жизнью Асмус. «Фотографировал Харламов? Видно, что с любовью снято», — предполагают они.

Напомним, недавно в прессе появились слухи, что в паре юмориста и актрисы не все гладко. В последнее время супруги летают отдыхать по отдельности, а Кристина не публикует совместные снимки.

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Кристина Асмус выбрала для себя платье как у Монро
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