Асмус выбрала для фотосессии юбку плиссе и жакет в одном цвете

Кристина Асмус прославилась благодаря сериалу «Интерны». Теперь она замужем за Гариком Харламовым и воспитывает дочку Анастасию. Актриса старается быть открой с поклонниками и часто рассказывает им неизвестные факты о себе или обсуждает образы. Так недавно девушка разоткровенничалась и призналась, что ей не нравятся наряды с блестками, брендовыми логотипами, обувь на шпильке или танкетке, наращенные волосы и ресницы, а также яркий блонд.

В выборе нарядов Асмус привередливая. Она любит простые и утонченные вещи. По словам актрисы, ей нравится, как одеваются Паулина Андреева, Равшана Куркова и Наташа Османн. При этом девушка открыта для экспериментов. Так накануне она снялась в фотосессии. В качестве нового образа Кристина предпочла стиль монохром. Артистка облачилась в длинную юбку-плиссе, майку и удлиненный жакет с поясом.

Весь наряд она выдержала в ярко-алом цвете. Даже тон туфель она подобрала под образ. «По-моему, я впервые в монохроме. И мне ооооооочень нравится», — призналась звезда.

Многие поклонники согласились с актрисой, что такое наряд ей очень идет. «Очень круто», «Ох этот яркий красный , по-истине цвет прекрасный», «Тебе очень идёт!», «Девушка в красном, как вы прекрасны», «Красивый цвет, и в е в один тон без разнобоя. Красота», «Красный цвет всегда шел блондинкам. А вам, молодой и стройной, очень идет», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что ранее Асмус рассказала, что ей приходится ограничивать себя в еде, так как она быстро поправляется. Иногда актриса садится на строгую диету и практически голодает, чтобы вернуться в форму.

А вам понравился яркий образ звезды?