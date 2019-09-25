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Асмус объяснила отсутствие обручального кольца на пальце

Актриса ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым.

Асмус объяснила отсутствие обручального кольца на пальце
Кристина Асмус и Гарик Харламов. Фото: Борис Кудрявов/ЭГ

Кристина Асмус поделилась с подписчиками в соцсети главной для себя новостью: 24 октября на экраны выйдет фильм «Текст», где она сыграла одну из главных ролей. Актриса напомнила, что картина основана на одноименной книге писателя Дмитрия Глуховского. 

В своем посте в Instagram Кристина сообщила, что лента стала фильмом-открытием международного кинофестиваля «Евразийский мост». На смотре его представили режиссер Клим Шипенко, сама Асмус и ее Александр Петров, который исполнил в картине главную роль. 

Актриса заодно решила ответить всем СМИ, которые обратили внимание на то, что она появилась на публике без обручального кольца. «Мы с Гариком кольца не носили никогда. И не хотим. Поэтому хватит уже нас и читателя разводить», — обратилась Асмус к прессе.

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бракГарик ХарламовДмитрий ГлуховскийкинокинофестивальКристина Асмусфильм
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Асмус объяснила отсутствие обручального кольца на пальце
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