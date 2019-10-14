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Украинскому актеру сломали нос в Польше

Артиста Юрия Марка избил управляющий пиццерии, в которой он работал.

Украинскому актеру сломали нос в Польше
Украинского актера избили в Польше. Фото: Светлана Маковеева/КП

Украинский актер Юрий Марк пострадал в драке в польском городе Познань. Артист подрабатывал в местной пиццерии, однако спустя какое-то время решил уволиться. Как рассказал Марк, он собирался это сделал три недели назад, однако хозяин заведения отказывался выплачивать ему деньги. 

Юрий Марк
Юрий Марк. Фото: facebook.com/shootingstarco

Когда Марк пришел за зарплатой, менеджер пиццерии начал ему угрожать. Актер рассказал, что тот всячески его провоцировал и в какой-то момент ударил в лицо. Юрий подчеркнул, что успел вызвать полицию. По его словам, стражи порядка не обратили внимания на травму, однако впоследствии вызвали-таки «скорую помощь». 

Марк добавил, что не мог ударить менеджера в ответ, так его тут же депортировали бы. Он добавил, что полицейские отказались смотреть записи с камер наблюдения и проигнорировали его жалобы. 

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Украинскому актеру сломали нос в Польше
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