Украинскому актеру сломали нос в Польше

Артиста Юрия Марка избил управляющий пиццерии, в которой он работал.

Украинский актер Юрий Марк пострадал в драке в польском городе Познань. Артист подрабатывал в местной пиццерии, однако спустя какое-то время решил уволиться. Как рассказал Марк, он собирался это сделал три недели назад, однако хозяин заведения отказывался выплачивать ему деньги.

Когда Марк пришел за зарплатой, менеджер пиццерии начал ему угрожать. Актер рассказал, что тот всячески его провоцировал и в какой-то момент ударил в лицо. Юрий подчеркнул, что успел вызвать полицию. По его словам, стражи порядка не обратили внимания на травму, однако впоследствии вызвали-таки «скорую помощь».

Марк добавил, что не мог ударить менеджера в ответ, так его тут же депортировали бы. Он добавил, что полицейские отказались смотреть записи с камер наблюдения и проигнорировали его жалобы.