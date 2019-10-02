Хилькевич назвала 31-летнюю Асмус «сказочной принцессой»

Анна Хилькевич назвала 31-летнюю Кристину Асмус «сказочной принцессой». Знаменитость по достоинству оценила свежий снимок супруги Гарика Харламова в Instagram, сделав комплимент актрисе. На фото возлюбленная резидента Comedy Club предстала в белом топе и приталенной юбке с поясом и пуговицами. Девушка отдала предпочтение трендовому лимонному оттенку, дополнив образ бежево-коричневыми туфлями и дизайнерской сумкой.

«Что за сказочная принцесса!!» — отметила Хилькевич, похвалив образ Кристины.

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Ранее в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro близкий друг Гарика Харламова — Тимур Батрутдинов заявил, что всегда считал мужа Асмус идеальным семьянином. При этом резидент Comedy Club подметил, что Гарику очень повезло с возлюбленной. Пара воспитывает общую дочь Анастасию. Тимур стал крестным отцом наследницы Асмус и Харламова. К их дочери Батрутдинов относится, как к своему собственному ребенку. Шоумен признался, что уже давно стал задумываться о родительстве. Однако пока ему не удалось встретить девушку, с которой бы ему захотелось завести общего малыша.