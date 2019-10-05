«Хочу от вас ребенка»: экс-супруга Краско поведала о поклонницах актера

В молодости он был настоящим магнитом для женщин.

28-летняя бывшая жена актера Ивана Краско Наталья время от времени рассказывает все новые подробности жизни уже бывшего избранника. Она совсем не исключает, что у ее экс-супруга могут быть дети, о которых тот даже не знает, сообщает «Пятый канал».

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Не секрет, что в молодости Иван Краско был настоящим магнитом для женщин. По словам Натальи, к звезде советского фильма «Соль земли» не раз заявлялись поклонницы и без лишней скромности говорили о своем желании родить от него наследника.

«Как-то пришла женщина, сказала: «Я хочу от вас ребенка». Но он ее прогнал. Я не только от Ивана Ивановича такое слышала», — вспомнила эпизод из жизни актера его бывшая супруга.

Говоря о личной жизни Ивана Краско, Наталья также добавила, что за долгие годы у него было множество романов. Причем, даже будучи в браке он заводил отношения на стороне.

«Были моменты, что он изменял своей жене, о чем свидетельствует внебрачная дочь Марина. Неисключено, что у него могли быть еще какие-то женщины», — добавила артистка.

Кстати, недавно Иван Краско отметил день рождения – ему исполнилось 89 лет. Для него настоящим «подарком» стал один звонок. Народному артисту России позвонил незнакомец и заявил, что является его сыном. Краско, мягко говоря, удивился, но захотел увидеть таинственного наследника и пригласил его на праздник. Однако тот не пришел и больше на связь не выходил.

Напомним, за всю жизнь Иван Краско был женат четыре раза. Последней его супругой и стала Наталья. Разница в возрасте – шесть десятков лет. Спустя три года после свадьбы пара распалась.