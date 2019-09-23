Краско не в обиде на бывших жен, которые «говорили пакости» ради денег

Зарплата у народного артиста составляет всего 40 тысяч рублей.

Иван Краско признался «КП», что ему и его бывшим женам — 29-летней Наталье Шевель-Краско и 42-летней Наталье Вяль — приходилось подрабатывать на ток-шоу, рассказывая подробности личной жизни.

больше по теме Краско рассказал про дружбу с бывшей женой Актеру почти 90 лет, но он и не думает сбавлять обороты.

По его словам, многое на передачах было нафантазировано, чтобы побольше впечатлить зрителей. Бывшие жены частенько «говорили пакости» про себя под нажимом редакторов, соглашаясь на их нелицеприятные версии. Однако актер не в обиде на своих женщин, поскольку его зарплаты в 40 тысяч рублей явно недостаточно, чтобы обеспечить им достойное существование.

В настоящее время артист живет со своей третьей бывшей женой Натальей Вяль, которая простила ему измену и приютила блудного артиста.

Напомним, 23 сентября Краско отметил 89-летие в кругу семьи, не забыв пригласить на праздник и свою бывшую супругу Наталью Шевель. Она у него была четвертой по счету.