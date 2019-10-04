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Экс-супруга актера Краско намекнула на существование у него внебрачного сына

Наталья отметила, что появление ребенка у 89-летнего артиста вполне возможно.

Экс-супруга актера Краско намекнула на существование у него внебрачного сына
Иван Краско/Фото: Александр Глуз/КП

Бывшая супруга 89-летнего актера Ивана Краско Наталья не исключила существование внебрачного сына. Ранее появилась информация, что в семье народного артиста пополнение – накануне дня рождения ему позвонил некий мужчина и представился его отпрыском. Кроме того, тот также заявил, что у Ивана Ивановича есть внучка. Чуть позже актер признался журналистам, что был обескуражен этой новостью, но пригласил внезапно появившегося родственника на торжество. Внебрачный сын на мероприятии так и не появился и отключил телефон.

Экс-супруга Краско Наталья не исключила, что человек на другом конце провода действительно мог быть сыном Иваном Ивановича, ведь в молодости артист был очень привлекателен и всегда был объектом внимания у женщин. Наталья также подчеркнула, что знает – Краско изменял своей супруге и уже имеет внебрачную дочь Марину, которую очень любит.

Иван Краско
Иван Краско/Фото: Олег Золото/КП

Как передает 5tv слова бывшей жены, к Краско неоднократно приходили женщины, которые напрямую заявляли, что были бы не против родить от него ребенка. Ни одна из них, впрочем, свои желания не реализовала – все они были отправлены восвояси.

«Он утверждает, что не было у него случайных связей. Но не могу точно знать, мы особо не разговаривали на эту тему. Он всегда говорил, что очень осмысленно подходит к отношениям с женщинами», — резюмировала она.

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Экс-супруга актера Краско намекнула на существование у него внебрачного сына
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